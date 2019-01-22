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Ucuz bir akıllı telefon almak artık en yeni özelliklerden ve performanstan yoksun olmak anlamına gelmiyor. Şu anda satın alınabilecek en iyi ucuz Android telefonlar için yeni bir liste hazırladık. Amiral gemisi telefonlar 2019’da her zamankinden daha pahalı hale geldi. Ancak üst seviye cihazlar iyileştikçe ucuz akıllı telefonlar da aynı şekilde iyileşiyor. 1500 liranın altında bir bütçeyle iyi bir cep telefonu satın almak artık mümkün.

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En İyi Ucuz Android Telefonlar 2019 Listesi

Ucuz telefonları düşük bütçeli ekranları, yetersiz depolamaları ve tıknaz, plastik gövdeleriyle ayırt etme devri neredeyse geride kaldı. Bugünlerde 1500 lira seviyesinde Full HD ekranlı ve 8 mm ya da daha ince metal gövdeli bir telefona sahip olmak oldukça mümkün. Çoğu 4G bağlantısını destekliyor ancak hepsinde NFC bulunmuyor. Xiaomi Mi A2 Lite – Fiyat: 1300 TL Bütçe Android telefonlar arasında en iyilerden biri. Mi A2 Lite, 19:9 çentikli ekranı, çift arka kameraları ve iyi performans gösteren yonga seti ile üstün bir tasarıma sahip. Depolaması cömert ve çift SIM destekliyor. 64 GB dahili alan microSD kartlarla 256 GB kapasiteye kadar yükseltilebiliyor. Harika bir bütçe dostu ucuz telefon. Honor 10 Lite – Fiyatı: 1400 TL (Vergisiz) Honor, satın alabileceğiniz en iyi ucuz akıllı telefonlardan biri olan Honor 10 Lite’a sahip. Sadece 200 sterlin fiyatıyla oldukça geniş bir ekran, ince çerçeveler ve çift arka kamera sunuyor. Aynı zamanda en iyi batarya ömrüne sahip ucuz telefonlardan biri. Kısa bir süre içinde Türkiye’ye giriş yapacak. Huawei P Smart (2019) – Fiyatı: 1850 TL P Smart 2019 ve Honor 10 Lite aynı maliyetlere sahip olduklarından ve temelde birbirlerinin klonları olduklarından, yüksek çözünürlüklü ön kamerası ve yanında gelen kılıfıyla Huawei P Smart 2019’u seçmek daha mantıklı olacaktır. Asus ZenFone Max Pro – Fiyatı: 1700 TL NFC’den yoksun olsa da, bu ucuz telefon birçok yönden mükemmel. Performans – fiyat anlamında kimsenin beklemediği kadar iddialı. Tam 5000 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon bütün gün kullanılsa bile bataryası en az 2 gün dayanıyor. Ekranı büyük ve parlak. Honor 9 Lite – Fiyatı: 1500 TL Bir süredir satışta olan bir model. Ancak Honor 9 Lite 1500 lira fiyatıyla hala satın alabileceğiniz en iyi ucuz telefonlardan biri. Şimdi daha da ucuza bulunabiliyor. Çekici bir tasarıma, dört kamera da dahil olmak üzere iyi özelliklere ve iyi performansa sahip. REKLAMLAR

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