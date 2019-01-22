vivo Apex 2019 iPhone’ları Eski Moda Yapıyor

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vivo’nun Apex 2019 akıllı telefonu, 24 Ocak’ta resmiyet kazanacak olmasına rağmen hala bir sır gibi saklanıyor. vivo, insanların telefona dokunmasına izin veren bir kampanya başlattı ve insanlar telefonu “metal sabun” olarak nitelendirdi. Şimdi sızdırılan bir basın görseli cihazın ekran – gövde oranını ortaya koyuyor. vivo Apex 2019 görünüşüyle iPhone’ları modası geçmiş yapıyor.

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Neredeyse Çerçevesiz Ekranıyla vivo Apex 2019

Karşımızda neredeyse çerçevesi olmayan tamamen düz ekranlı bir telefon yer alıyor. Telefonun ön yüzünde hiçbir ana ekran düğmesi yok. vivo Apex 2019’un işlenmiş görüntüleri Ben Geskin isimli popüler bir Twitter hesabından paylaşıldı. Görüntü, telefonun Weibo’ya yüklenen ilk tanıtım videosu göz önüne alınarak oluşturuldu.

vivo Apex 2019

Apex 2019 üzerinde hiçbir buton bulunmuyor. Aynı zamanda bir şarj yuvası da yok. Ancak ne üstteki görüntü ne de alttaki tanıtım videosu telefonda özçekim kamerasının nerede olacağı hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Duyuru tarihi yaklaşırken, en az bir veya iki teaser görüntü daha bekleyebiliriz. Bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.

vivo Apex 2019 Özellikleri

vivo Apex 2019 için iddia edilen özellikler bir süre önce sızdırıldı. Buna göre Apex 2019 özellikleri arasında 1080 x 2340 piksel ekran, 6.39 inç panel ve Android v9.0 (Pie) işletim sistemi bulunuyor. Cihaz sekiz çekirdekli (2.8 GHz, Quad core, Kryo 385 + 1.8 GHz, dört çekirdekli, Kryo 385) bir yonga setine sahip. RAM kapasitesi ise 8 GB gibi oldukça cömert bir noktada.

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Batarya söz konusu olduğunda 4100 mAh değeri karşımıza çıkıyor. Bunun yanında arka kamera için 16 MP ana lense işaret edilmiş. İkincil lens ise 8 MP çözünürlüğünde. Diğer sensörler arasında ışık sensörü, yakınlık sensörü, ivmeölçer, jiroskop ve ekran parmak izi okuyucusu yer alıyor. Dahili depolama alanının 128 GB olacağı belirtilmiş..

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