Casper VIA G3 ve Redmi Note 6 Pro Karşılaştırması

İki rekabetçi ürün: Bir tarafta uygun fiyatıyla dikkat çeken Xiaomi Redmi Note 6 Pro ve diğer tarafta ise piyasaya henüz yeni giriş yapan Casper VIA G3 var. Peki hangisi daha iyi? Xiaomi Redmi Note 6 Pro ve Casper VIA G3 karşılaştırmasıbunu söylüyor.
Redmi Note 6 Pro ve Casper VIA G3 Karşılaştırması
|Xiaomi Redmi Note 6 Pro
|Casper VIA G3
|Boyut
|157.9 x 76.4 x 8.2 mm
|156.9 x 75.8 x 8 mm
|Ağırlık
|181 gram
|159 gram
|Ekran boyutu
|6.26 inç IPS ekran
|6.22 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2280 (403 PPI)
|720 x 1520 piksel (270ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|32 GB
|32 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|Ekran gövde oranı
|%81.08
|%81.2
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 636
|MediaTek Helio P22
|RAM
|3 GB
|3 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 20 MP (f/2.0) ön
|13 MP (f/2.0) arka, 8 MP (f/2.0) ön
|Video
|1080p’de 30fps, 720p’de 120fps
|1080p’de 30fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 4.2
|Yuvalar
|microUSB, 3.5 mm
|microUSB, 3.5 mm
|AnTuTu
|115.300
|76.000
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|4000 mAh
|3260 mAh
Redmi Note 6 Pro mu Casper Via G3 mü?
İki telefon aynı fiyata sahip. Ancak karşılaştırmalara bakıldığında Xiaomi Redmi Note 6 Pro her yönüyle Casper Via G3’den daha iyi olduğunu gösteriyor. Redmi Note 6 Pro performansıyla, ekran çözünürlüğüyle, batarya kapasitesiyle, Bluetooth desteğiyle ve kamera özellikleriyle Via G3’ün önünde yer alıyor. 22 gram daha ağır olsa da Redmi Note 6 Pro’nun geride kaldığı hiçbir nokta yok. Diğer yandan 1500 TL fiyat etiketiyle Via G3’ün biraz pahalı olduğu söylenebilir. Kazanan kesinlike Redmi Note 6 Pro.
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