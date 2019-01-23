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Casper VIA G3 ve Redmi Note 6 Pro Karşılaştırması

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İki rekabetçi ürün: Bir tarafta uygun fiyatıyla dikkat çeken Xiaomi Redmi Note 6 Pro ve diğer tarafta ise piyasaya henüz yeni giriş yapan Casper VIA G3 var. Peki hangisi daha iyi? Xiaomi Redmi Note 6 Pro ve Casper VIA G3 karşılaştırmasıbunu söylüyor.

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Redmi Note 6 Pro ve Casper VIA G3 Karşılaştırması

Casper VIA G3 ve Redmi Note 6 Pro Karşılaştırması
Casper VIA G3
Xiaomi Redmi Note 6 ProCasper VIA G3
Boyut157.9 x 76.4 x 8.2 mm 156.9 x 75.8 x 8 mm
Ağırlık181 gram159 gram
Ekran boyutu6.26 inç IPS ekran6.22 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
1080 x 2280 (403 PPI)720 x 1520 piksel (270ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
32 GB32 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
Ekran gövde oranı
%81.08%81.2
İşlemciQualcomm Snapdragon 636MediaTek Helio P22
RAM3 GB3 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 20 MP (f/2.0) ön13 MP (f/2.0) arka, 8 MP (f/2.0) ön
Video1080p’de 30fps, 720p’de 120fps1080p’de 30fps
Bluetooth sürümüBluetooth 5Bluetooth 4.2
YuvalarmicroUSB, 3.5 mmmicroUSB, 3.5 mm
AnTuTu
115.30076.000
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya4000 mAh 3260 mAh

Redmi Note 6 Pro mu Casper Via G3 mü?

Casper VIA G3 ve Redmi Note 6 Pro Karşılaştırması
Redmi Note 6 Pro

İki telefon aynı fiyata sahip. Ancak karşılaştırmalara bakıldığında Xiaomi Redmi Note 6 Pro her yönüyle Casper Via G3’den daha iyi olduğunu gösteriyor. Redmi Note 6 Pro performansıyla, ekran çözünürlüğüyle, batarya kapasitesiyle, Bluetooth desteğiyle ve kamera özellikleriyle Via G3’ün önünde yer alıyor. 22 gram daha ağır olsa da Redmi Note 6 Pro’nun geride kaldığı hiçbir nokta yok. Diğer yandan 1500 TL fiyat etiketiyle Via G3’ün biraz pahalı olduğu söylenebilir. Kazanan kesinlike Redmi Note 6 Pro.

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