Casper VIA G3 ve Redmi Note 6 Pro Karşılaştırması

İki rekabetçi ürün: Bir tarafta uygun fiyatıyla dikkat çeken Xiaomi Redmi Note 6 Pro ve diğer tarafta ise piyasaya henüz yeni giriş yapan Casper VIA G3 var. Peki hangisi daha iyi? Xiaomi Redmi Note 6 Pro ve Casper VIA G3 karşılaştırmasıbunu söylüyor.

Redmi Note 6 Pro ve Casper VIA G3 Karşılaştırması

Casper VIA G3

Xiaomi Redmi Note 6 Pro Casper VIA G3 Boyut 157.9 x 76.4 x 8.2 mm 156.9 x 75.8 x 8 mm Ağırlık 181 gram 159 gram Ekran boyutu 6.26 inç IPS ekran 6.22 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2280 (403 PPI) 720 x 1520 piksel (270ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

32 GB 32 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran gövde oranı

%81.08 %81.2 İşlemci Qualcomm Snapdragon 636 MediaTek Helio P22 RAM 3 GB 3 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 20 MP (f/2.0) ön 13 MP (f/2.0) arka, 8 MP (f/2.0) ön Video 1080p’de 30fps, 720p’de 120fps 1080p’de 30fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 4.2 Yuvalar microUSB, 3.5 mm microUSB, 3.5 mm AnTuTu

115.300 76.000 Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 4000 mAh 3260 mAh

Redmi Note 6 Pro mu Casper Via G3 mü?

Redmi Note 6 Pro

İki telefon aynı fiyata sahip. Ancak karşılaştırmalara bakıldığında Xiaomi Redmi Note 6 Pro her yönüyle Casper Via G3’den daha iyi olduğunu gösteriyor. Redmi Note 6 Pro performansıyla, ekran çözünürlüğüyle, batarya kapasitesiyle, Bluetooth desteğiyle ve kamera özellikleriyle Via G3’ün önünde yer alıyor. 22 gram daha ağır olsa da Redmi Note 6 Pro’nun geride kaldığı hiçbir nokta yok. Diğer yandan 1500 TL fiyat etiketiyle Via G3’ün biraz pahalı olduğu söylenebilir. Kazanan kesinlike Redmi Note 6 Pro.

