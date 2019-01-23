Samsung’un yeni Galaxy S10 serisi 2019’un ilk yarısı için en çok beklenen telefonlar arasında yer alıyor. Hem batarya ömrü, hem genel performans hem de kamera kalitesi konusunda ilgi çekici özellikler ve geliştirmeler bizi bekliyor. Galaxy S10, S10+ ve S10 Lite fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri bu anlamda belli olmaya başladı. Galaxy S10 5G (Galaxy S10 X) detayları da netleşti.
Galaxy S10, S10+ ve S10 Lite Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Özellikleri
Bütçe dostu Samsung Galaxy S10 E özellikleri:
- 5.8 inç düz ekran
- Yana konumlu parmak izi tarayıcı
- Tek kamera
- Tek özçekim kamera
- 4 / 6 GB RAM LPDDR5
- Exynos 9820 / Snapdragon 855 yonga seti
- 64 GB depolama
- 3100 mAh batarya
- 3.5 mm yuvası
Samsung Galaxy S10 özellikleri:
- 6.1 inç kavisli Infinity ekran
- Ekranda parmak izi tarayıcı
- Tek özçekim kamera
- Çift arka kameraları (Normal, telefoto)
- 6 / 8 GB RAM LPDDR5
- Exynos 9820 / Snapdragon 855 yonga seti
- 64 / 128 GB depolama
- 3500 mAh batarya
- 3.5 mm yuvası
Samsung Galaxy S10+ (S10 Pro) özellikleri:
- 6.4 inç kavisli Infinity ekran
- Ekran parmak izi tarayıcı
- Çift özçekim kameraları
- Üçlü arka kameralar (Normal, telefoto, geniş açı)
- 6 / 8 GB RAM LPDDR5
- Exynos 9820 / Snapdragon 855 yonga seti
- 128 / 256 GB depolama
- 4000 mAh batarya
- 3.5 mm yuvası
Samsung Galaxy S10 5G (Galaxy S10 X) özellikleri:
- 6.7 inç Süper AMOLED
- 4 arka kamera ve 2 ön kamera
- 10/12 GB RAM 512 GB / 1 TB depolama seçeneği
- Exynos 5100 5G modem
- 5000 mAh batarya
- 10 / 12 GB RAM LPDDR5
- Exynos 9820 / Snapdragon 855 yonga seti
- 29 Mart çıkış tarihi
- 1400 – 1600 dolar fiyat etiketi
- 256 / 512 GB depolama
- 3.5 mm yuvası
Tüm Galaxy S10’lar 20 Şubat 2019’da tanıtılacak. Büyük ihtimalle MWC 2019 fuarında gösterilecekler. Ön siparişleri göz önüne alırsak Galaxy S10 çıkış tarihi mart ortasında denk gelecek.
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