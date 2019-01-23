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Samsung’un yeni Galaxy S10 serisi 2019’un ilk yarısı için en çok beklenen telefonlar arasında yer alıyor. Hem batarya ömrü, hem genel performans hem de kamera kalitesi konusunda ilgi çekici özellikler ve geliştirmeler bizi bekliyor. Galaxy S10, S10+ ve S10 Lite fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri bu anlamda belli olmaya başladı. Galaxy S10 5G (Galaxy S10 X) detayları da netleşti.

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Galaxy S10, S10+ ve S10 Lite Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Samsung Galaxy S10 serisi

Bütçe dostu Samsung Galaxy S10 E özellikleri:

5.8 inç düz ekran

Yana konumlu parmak izi tarayıcı

Tek kamera

Tek özçekim kamera

4 / 6 GB RAM LPDDR5

Exynos 9820 / Snapdragon 855 yonga seti

64 GB depolama

3100 mAh batarya

3.5 mm yuvası

Samsung Galaxy S10 özellikleri:

6.1 inç kavisli Infinity ekran

Ekranda parmak izi tarayıcı

Tek özçekim kamera

Çift arka kameraları (Normal, telefoto)

6 / 8 GB RAM LPDDR5

Exynos 9820 / Snapdragon 855 yonga seti

64 / 128 GB depolama

3500 mAh batarya

3.5 mm yuvası

Samsung Galaxy S10+ (S10 Pro) özellikleri:

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6.4 inç kavisli Infinity ekran

Ekran parmak izi tarayıcı

Çift özçekim kameraları

Üçlü arka kameralar (Normal, telefoto, geniş açı)

6 / 8 GB RAM LPDDR5

Exynos 9820 / Snapdragon 855 yonga seti

128 / 256 GB depolama

4000 mAh batarya

3.5 mm yuvası

Samsung Galaxy S10 5G (Galaxy S10 X) özellikleri:

6.7 inç Süper AMOLED

4 arka kamera ve 2 ön kamera

10/12 GB RAM 512 GB / 1 TB depolama seçeneği

Exynos 5100 5G modem

5000 mAh batarya

10 / 12 GB RAM LPDDR5

Exynos 9820 / Snapdragon 855 yonga seti

29 Mart çıkış tarihi

1400 – 1600 dolar fiyat etiketi

256 / 512 GB depolama

3.5 mm yuvası

Tüm Galaxy S10’lar 20 Şubat 2019’da tanıtılacak. Büyük ihtimalle MWC 2019 fuarında gösterilecekler. Ön siparişleri göz önüne alırsak Galaxy S10 çıkış tarihi mart ortasında denk gelecek.

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