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Çıkış yapmasın az bir zaman kalan Huawei P30 ve P30 Pro hakkında oldukça fazla bilgi içeren yeni bir rapor yayınlandı. Her iki Huawei P30’da büyük OLED ekranlar ile gelecek. Ancak tek heyecan verici haber bu değil. İşte Huawei P30 ve P30 Pro fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi.

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Huawei P30 ve P30 Pro Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Huawei P30

Huawei P30 Pro için geçen yılki P20 Pro gibi bir OLED ekran kullanacağı iddia edildi. Bununla birlikte, bu sefer panel, her iki tarafta da kıvrımlı kenarlı olacak. Bu Huawei Mate 20 Pro’ya benzetilmiş. Ek olarak, rapor, cihaz için Apple’ın iPhone XS Max’iyle aynı seviyede olann büyük 6,5 inçlik bir ekrana işaret ediyor.

Öte yandan, Huawei P30 da bir OLED ekrana sahip olacak. Bu özellikle LCD paneller kullanan Huawei için bir ilk. Bununla birlikte, premium kardeşlerinin aksine, Huawei P30’da hiçbir kavisli kenar beklenmiyor. Cihazın ekranının da 6.1 inç ile biraz daha küçük olacağı tahmin ediliyor.

Gövde boyutu bakımından, Huawei P30 Pro’nun geçen yılki Huawei Mate 20 Pro’ya yaklaştığı söylenirken, Huawei P30’un Huawei P20’den daha büyük olmadığı bildiriliyor. Bu boyutlar öncelikle Huawei P30 ve P30 Pro’da daha ince üst ve alt çerçeveler olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, Huawei’in, yeni cihazlarında su damlası çentikleri çentikleri benimsediği söyleniyor.

Aslında, bu nedenle, şirketin iddiaya göre Mate 20 Pro ile tanıtılan yüz tanıma teknolojisini yeni P30’larda atlamayı seçtiği iddia edildi. Bunun yerine, Çinli markanın yalnızca ekrandaki parmak izi tarayıcısına güvendiği söyleniyor. Bunların optik veya ultrasonik sensörler olup olmadığı hala net değil.

Düşük Işıkta Etkileyici Kamera Performansı

Rapor Huawei’in P30 Pro’ya Mate 20 Pro’nun kamerasını yerleştireceğini belirtti. Gerçekten de durum buysa, tüketiciler ana kameranın 40 megapiksel, geniş açılı merceğin 20 megapiksel ve üçüncü kameranın 8 megapiksel olmasını bekleyebilir. Üçüncü kamera 3 kat optik yakınlaştırmayı destekleyen bir telefoto olacak. Ayrıca çift tonlu bir LED flaş ve lazer otomatik odaklama iddialar arasında. Bu gerçek olursa Huawei P30 Pro, özellikle düşük ışık koşullarında oldukça etkileyici görüntüler üretebilir.

Huawei P30 için önceki sızıntılarda arkada dört tane kamerası olacağı öne sürülmesine karşın, rapor kesin kamera sayısını belirtmiyor. Geniş açılı ve telefoto olanların korunması beklenirken, birincil kamera Sony tarafından henüz duyurulmamış 38 megapiksel bir sensörle değiştirilebilir. Bunun düşük ışıklı fotoğraflara büyük iyileştirmeler getirmesi ve böylece Huawei’in segmentteki baskınlık konumunu daha da sağlamlaştırması bekleniyor.

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Huawei P30 Pro’daki dördüncü kameranın, Time of Flight sensörü olduğu söyleniyor. Bu aynı zamanda Samsung’un 5G Galaxy S10 X’i ve Apple’ın iPhone XI’i için de geçerli. Uygulandığında, 3D sensör daha iyi bokeh görüntüleri üretmeye yardımcı oluyor ve ayrıca potansiyel AR içeriği uygulamaları için de faydalı olabilir.

Güçlü işlemci, çok sayıda RAM

Son bir notta, rapor Huawei’in yeni ikilide kendi Kirin 980’ini kullanacağına işaret ediyor. Bu yonga seti 7 nanometre üretimine dayanıyor ve Qualcomm’un Snapdragon 855 ve Apple’ın A12 Bionic’inden biraz daha yavaş çalışıyor.

İşlemcinin, Huawei P30’da 8 GB RAM’de ve Pro modelinde ise 12 GB RAM ile eşleşeceği iddia ediliyor. Depolama varyasyonları belirsizliğini koruyor ancak güncellenmiş bir EMUI 9.1 arayüzü ile tamamlanmış Android 9 Pie en yüksek beklenti durumunda.

Huawei P30 serisi, geçen yılki Huawei P20’larda olduğu gibi mart ayının sonunda büyük olasılıkla resmiyet kazanacak. Bununla birlikte, marka MWC etkinliğine katılacağını açıkladı, bu nedenle amiral gemilerinin biraz daha erken ortaya çıkması beklenebilir.

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