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2019’un fotoğraf düzenleme uygulamaları için bir liste sunduk. Fotoğraflardan en iyi sonucu nasıl elde edersiniz? Elbette bir fotoğraf düzenleme uygulamasını kullanarak! Telefonlar gün geçtikçe daha akıllı hale geliyor ve daha iyi fotoğraflar oluşturmak için şimdi AI var, ancak şu anda tüm fotoğraf düzenleme uygulamalarında yer almıyorlar.

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2019’un Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

Bu özel listede, anılarınızı dönüştürmenize yardımcı olacak en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarını bulabilirsiniz. Bu uygulamalar fotoğrafı yeniden boyutlandırmanıza, ayarlamanıza, güzelleştirmenize, netleştirmenize, filtreler uygulamanıza, kolaj oluşturmanıza, nesneleri silmenize ve hatta zaman aralıklı fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Bu yüzden daha fazla uzatmadan 2019’un en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarına bir göz atalım: Pixlr -Son derece basit ve mantıksal olarak kategorize edilmiş kullanıcı dostu tasarım ve işlevsellik.

-Kırpma, ayarlama ve otomatik düzeltme gibi basitleştirilmiş -düzenleme araçları. Görüntüyü siyah beyaz yapan ve renklerle seçici alanlar eklemenize yardımcı olan Splash gibi gelişmiş araçlar. -Önceden ayarlanmış filtre seçeneğinin çeşitliliği.

-Metin ekleme.

-Kolaj yapma seçeneği.

Facetune -Kırpma gibi temel özellikler: En boy oranını ayarlar, döndürür ve çevirir.

-Diş beyazlatma, pürüzsüzleştirme, kırmızı göz azaltma, tonlar ve ayrıntılar gibi gelişmiş özellikler.

-Düzenlemelerden öncesini ve düzenlemelerden sonrasını görmek için seçenek.

-Hazır filtreler (sınırlı seçenek olsa da)

-Resimlerinizi aydınlatacak çerçeveler. VSCO Kam -Kırpma, düzenleme, ayarlama ve yeniden boyutlandırma gibi tüm temel işlevler.

-Solmuş tonlar, doygun renkler, yüksek kontrastlar vb. gibi gelişmiş Photoshop özellikleri

-Fotoğraflarınızın keşfedilmesi için sosyal platform GRID. -Fotoğrafınızın mükemmel görünmesini sağlamak için önceden ayarlanmış filtreler gibi muhteşem bir film seti.

-Entegre kamera

Touch Retouch -Resimdeki istenmeyen nesneleri değiştirin.

-Lasso aracı ile istenmeyen nesneleri fotoğraftan silin.

-Lekeleri ve kırışıklıkları kaldırarak portrelerinizi daha güzel hale getirin. Uygulama seçimleri otomatik olarak değiştirir (yakındaki pikselleri kullanarak)

-Klonlama aracı, nesneleri kolayca çoğaltmak için kullanılabilir. Lens Distortions -Güneş ışığı, kar vb. doğal elementler ekleyin.

-Birden çok efekt katmanı ekleyin.

-Görüntülerin derinliğini, netliğini ve parlaklığını ayarlama yeteneği.

-Bulanıklık efekti.

-Her kaplamanın derinliğini seçin. Lapse It -Kareler arasındaki aralığı seçin.

-Odağı özelleştirin.

-Önceden ayarlanmış ISO.

-Uzun saatler boyunca video çekerken ekranı kapatan pil tasarrufu modu.

-Videoları kırpın ve filtreler uygulayın.

-Videoları içe aktarın ve efektleri kolayca uygulayın. Snapseed -Basit ve kullanıcı dostu UI.

-Çok sayıda düzenleme araçları.

-Vintage filtreler, HDR ayarları.

-İstenmeyen nesneleri kaldırın.

-“Son düzenlemeleri” yeni bir fotoğrafa uygulayın.

-Uygulamayı daha iyi kullanmak için mevcut rehberler. Afterlight -Bol filtreler ve çerçeveler.

-Işık ve sızıntı için çeşitli seçenekler.

-Harf çerçeveleri

-AI destekli kontrast, gölgeler, görüntüyü tanıyan özellikler vb.

-Popüler fotoğrafçıların filtre koleksiyonları (ücretsiz).

-Overlay, metinler ve hatta çıkartmalar ekleyebilme. REKLAMLAR

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