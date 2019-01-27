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Samsung Galaxy S10 ve Galaxy Note 9 Karşılaştırması

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Samsung Galaxy Note 9 ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Samsung Galaxy Note 9 ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması

Samsung Galaxy Note 9 ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması
Samsung S10
TelefonSamsung Galaxy S10Samsung Galaxy Note 9
Ağırlık175 gram201 gram
Ekran boyutu6.1 inç Super AMOLED ekran 6.4 inç Super AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü
1440 x 2960 piksel (QHD+) 1440 x 2960 piksel (516 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie) Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB 128 GB
MicroSD kartVarVar
İşlemciSamsung Exynos 9820 Samsung Exynos 9810
Ekran Oranı
%88%84.04
RAM6 GB 6 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2160p’de 60 fps, 1440p’de 30fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
Bluetooth sürümüBluetooth 5Bluetooth 5
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm
Su dayanıklılığı
IP68 IP68
Batarya3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 4000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj h

Samsung Galaxy Note 9 mu Samsung Galaxy S10 mu? İşte Sonuç

Samsung Galaxy Note 9 Kameranın Donması Sorunu
Samsung Note 9

Samsung Galaxy Note 9 batarya kapasitesi, ekran boyutu ve dahili depolama tarafında önde olsa da Samsung Galaxy S10 ekran – gövde oranı, kompakt ve hafif gövde yapısı ile epey ilgi topluyor. Cihaz aynı zamanda daha hızlı bir işlemciye sahip. Fiyat anlamında da daha uygun. Eğer biraz daha küçük ekranlı ancak daha taşınabilir ve hızlı bir telefon arıyorsanız Samsung S10 daha iyi bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

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