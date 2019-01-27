Samsung Galaxy S10 ve Galaxy Note 9 Karşılaştırması

Samsung Galaxy Note 9 ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Samsung Galaxy Note 9 ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması
|Telefon
|Samsung Galaxy S10
|Samsung Galaxy Note 9
|Ağırlık
|175 gram
|201 gram
|Ekran boyutu
|6.1 inç Super AMOLED ekran
|6.4 inç Super AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 2960 piksel (QHD+)
|1440 x 2960 piksel (516 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|128 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|Samsung Exynos 9820
|Samsung Exynos 9810
|Ekran Oranı
|%88
|%84.04
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|2160p’de 60 fps, 1440p’de 30fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm
|USB Type-C, 3.5mm
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|Batarya
|3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
|4000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj h
Samsung Galaxy Note 9 mu Samsung Galaxy S10 mu? İşte Sonuç
Samsung Galaxy Note 9 batarya kapasitesi, ekran boyutu ve dahili depolama tarafında önde olsa da Samsung Galaxy S10 ekran – gövde oranı, kompakt ve hafif gövde yapısı ile epey ilgi topluyor. Cihaz aynı zamanda daha hızlı bir işlemciye sahip. Fiyat anlamında da daha uygun. Eğer biraz daha küçük ekranlı ancak daha taşınabilir ve hızlı bir telefon arıyorsanız Samsung S10 daha iyi bir seçenek olarak dikkat çekiyor.
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