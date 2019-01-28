Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve Galaxy S10 Karşılaştırması

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Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar farklı fiyatlara sahip ancak özellikleri itibariyle epey iyi bir noktadalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması

Samsung S10 ve Samsung S10+ (Plus)

Telefon Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10+ (Plus) Boyut 148.9 x 70.9 x 7.8 mm 157.7 x 75 x 7.8 mm Ağırlık 175 gram 198 gram Ekran boyutu 6.1 inç Super AMOLED ekran 6.4 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 2960 piksel (QHD+) 1.440 x 3040 piksel (QHD+) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 9.0 (Pie) Depolama alanı

64 GB 128 GB MicroSD kart Var Var İşlemci Samsung Exynos 9820 Samsung Exynos 9820 Ekran Oranı

%88 %90 RAM 6 GB 8 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Üçlü arka kamera: 12 MP (f1.5), 16 MP, 13 MP arka ve çift 8 MP (f1.7) ön kamera Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm Su dayanıklılığı

IP68 IP68 Batarya 3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 4000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj h

Samsung Galaxy S10 mu Samsung Galaxy S10+ (Plus) mı? Sonuç

Ek kameralar ve batarya kapasitesi dışında Samsung Galaxy S10+ (Plus) ile Galaxy S10’u birbirinden ayıran pek bir şey yok. Daha büyük ekran elbette iyi ancak bu aynı zamanda epey ağır ve daha az taşınabilir bir cihaz anlamına geliyor. Ekstra RAM kapasitesinin günlük kullanımda herhangi bir yararı yok ve batarya kapasitesi muhtemelen cihazı satın almak için yeterli olmayacak. Sonuç olarak, cebinize rahatça sığan kompakt bir S10’mu yoksa devasa ekranlı bir S10 mu istediğinizi seçmeniz gerek.

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