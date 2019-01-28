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Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve Galaxy S10 Karşılaştırması

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Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar farklı fiyatlara sahip ancak özellikleri itibariyle epey iyi bir noktadalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması
Samsung S10 ve Samsung S10+ (Plus)
TelefonSamsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10+ (Plus)
Boyut148.9 x 70.9 x 7.8 mm 157.7 x 75 x 7.8 mm
Ağırlık175 gram 198 gram
Ekran boyutu6.1 inç Super AMOLED ekran 6.4 inç Super AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 2960 piksel (QHD+) 1.440 x 3040 piksel (QHD+)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie) Android 9.0 (Pie)
Depolama alanı
64 GB 128 GB
MicroSD kartVar Var
İşlemciSamsung Exynos 9820 Samsung Exynos 9820
Ekran Oranı
%88 %90
RAM6 GB 8 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Üçlü arka kamera: 12 MP (f1.5), 16 MP, 13 MP arka ve çift 8 MP (f1.7) ön kamera
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
Bluetooth sürümüBluetooth 5 Bluetooth 5
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm
Su dayanıklılığı
IP68 IP68
Batarya3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 4000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj h

Samsung Galaxy S10 mu Samsung Galaxy S10+ (Plus) mı? Sonuç

Ek kameralar ve batarya kapasitesi dışında Samsung Galaxy S10+ (Plus) ile Galaxy S10’u birbirinden ayıran pek bir şey yok. Daha büyük ekran elbette iyi ancak bu aynı zamanda epey ağır ve daha az taşınabilir bir cihaz anlamına geliyor. Ekstra RAM kapasitesinin günlük kullanımda herhangi bir yararı yok ve batarya kapasitesi muhtemelen cihazı satın almak için yeterli olmayacak. Sonuç olarak, cebinize rahatça sığan kompakt bir S10’mu yoksa devasa ekranlı bir S10 mu istediğinizi seçmeniz gerek.

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