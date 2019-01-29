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İsmi ister iPhone XI veya iPhone 11 olsun geçtiğimiz yılın iPhone X halefi, geçen haftalara kadar arkasında bir kare kamera tasarımına sahip olacaktı. Sızan bu prototip görsele göre Apple, 2019 iPhone‘larda içerisinde üç lens ve bir flaş bulunan çıkıntılı bir kamera düzeneği kullanacaktı. Bu tasarımın pratik ve güzel olmadığını söyleyen birçok insanın ardından, şimdi şirketin “Cyclop” ya da “tepegöz” tasarımıyla geleceği iddia ediliyor. Raporlara göre 2019 XI epey ilginç özelliklere sahip olacak.

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2019 iPhone 11 Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Bazıları bu tasarımın bir “tepegöz” gibi göründüğünü iddia ederken, birçokları bunun çıkıntılı “ada” tasarımından kesinlikle daha iyi bir mühendisliğe işaret ettiğini söylüyor. Her ne kadar 2019 iPhone’ların ya da kısaca iPhone 11’lerin birbirinden çok farklı olacağından şüphe duysak da, Apple hala kare kamera tasarımını daha üst düzey cihazlarında kullanmaya devam edebilir; örneğin iPhone XI Max veya iPhone 11S gibi.

Üçüncü kameranın ne yapacağına gelince, Galaxy S10 ve diğer birçok 2019 amiral gemisine benzer şekilde, Apple’ın üçüncü kameradan AR Kit için yararlanacağı düşünülüyor. AR Kit ile 3D derinlik algılayıcı lens ve Time-of-Flight sensörü işlevsel hale getiriliyor.

Apple dörtlü kamera sistemini iPhone XI Max’de kullanabilir

iPhone XI / iPhone 11 özellikleri arasında 5.8 inç OLED ekran, TrueDepth kamera sistemi, 4000 mAh batarya, Lightning yuvası yerine USB-C portu, Apple A13 Bionic ve 4 GB RAM bellek bulunuyor. Yeni üretim teknolojileri sayesinde küçülen bileşen boyutları, yeni 2019 iPhone’larda daha küçük çentiklerin kullanılmasını sağlayabilir. USB-C portu ise artık şaşırtıcı değil, zira Apple yeni iPad Pro’larda bu standarda geçiş yapmıştı.

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2019 iPhone XI / 11 özellikleri: Yonga özellikleri: Apple A13 Bionic çipset Kamera özellikleri:

Üçlü kamera sistemi, TrueDepth, Time-of-Flight sensörler Bağlantı özellikleri Lightning yerine USB Type-C şarj yuvası Ölçü ve batarya özellikleri 143.51 x 70.86 x 7.62 mm boyut

4000 mAh batarya kapasitesi

Ekran özellikleri 5.8 inç OLED Retina ekran Kapasite

4 GB RAM, 64 GB dahili depolama

Bu son raporda inanılması ve hayal edilmesi zor bir söylenti daha var. iPhone XR ile ortaya çıkan yoğun ilgi ve talep doğrultusunda, söylentilere göre Apple yeni iPhone’lara gri rengin yanı sıra mavi renk seçeneği de ekleyecek. Buna göre mevcut Silver, Space Gray ve Gold renklerinin yanı sıra mavi bir seçenek de olacak. Sonuncusu, ancak en önemlisi ise 2019 iPhone’ların 5G desteği sunmayacak olması. iPhone XI / iPhone 11 hakkında daha fazla bilgiye ulaştıkça sizlerle paylaşacağız.

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