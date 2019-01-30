Telefonun İnterneti Çok Yavaş İse Nasıl Çözülür?

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Tüm akıllı telefonlar artık internet bağlantı desteği ile geliyor ve günümüzde telefonu olmayan hemen hiç kimse yok. Bu da mobil cihazlarda mümkün olan en hızlı internet hızını elde etmenin her zamankinden daha önemli olduğu anlamına geliyor. Telefonun interneti çok yavaş ise bu sorunu nasıl çözeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz.

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Telefonda Yavaş İnternet Sorunu Nasıl Çözülür?

Telefonunuzda yavaş internet hızının temel nedenlerine ve bunları nasıl düzeltebileceğinize detaylıca değindik. Telefonda yavaş internet Wi-Fi ya da hücresel / 3G-4G kaynaklı olabilir. O nedenle problemi buna göre ele almamız gerekiyor. Kötü Modem Konumu Telefonda yavaş internet hızının en yaygın nedenlerinden biri, modemin ya da router’ın yanlış yere yerleştirilmiş olmasıdır. Bir Wi-Fi sinyali tipik olarak 70 metre yol alabilir. Ancak araya bir ya da iki duvar girdiğinde tüm sinyal kesilmiş olur. Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının sinyal gücünün telefonun üst kısmındaki üçgen benzeri simgeden kontrol edebilirsiniz. Bu çubuk ne kadar boş ya da kısa görünüyorsa o kadar yavaş bir internet hızına sahip olursunuz. Zayıf 3G/4G/Hücresel Çekim Gücü Çoğumuz yapabildiğimizde Wi-Fi’ya geçiyoruz. Ancak mobil veriye ihtiyaç duyduğunuzda 4G bağlantısının Wi-Fi’dan daha hızlı olmasını beklersiniz. Fakat bu her zaman doğru değildir. Telefonunuzun sinyalini etkileyebilecek çok şey var. On binlerce insanın aynı hücre kulesine aynı anda bağlanmaya çalıştığı bir spor etkinliğinde, konserde veya benzer kalabalık yerlerde yavaş hücresel problemi ile karşılaşabilirsiniz. Yavaş 3G/4G sorunu konum bazlı yaşandığı için yapılabilecek fazla bir şey yoktur. Wi-Fi Sinyallerinin Karışması Modemler ve yönlendiriciler genellikle aynı kanal üzerinden yayın yapar. Bu da özellikle pek çok modemin bulunduğu apartman gibi yapılarda Wi-Fi sinyalinin normalden daha zayıf olmasına neden olabilir. Modeminiz diğer modemlere yakınsa konumunu değiştirerek sinyal gücünü ve dolayısıyla internet hızını artırabilirsiniz. Wi-Fi Analyzer uygulamasını kullanarak Android telefonda Wi-Fi sinyal gücü testi yapabilirsiniz. iPhone’daysanız, bunun yerine bir dizüstü bilgisayardan yardım almanız gerekir. Wi-Fi Gürültü Sorunu Wi-Fi ayrıca evinizdeki diğer cihazlardan gelen sinyallere karşı da hassastır. Mikrodalga fırın, kablosuz kapı zili ve kablosuz telefon gibi şeyler 2,4GHz bandında çalışan bir yönlendiriciden gelen sinyalleri engelleyebilir. Dual-band standardını destekleyen bir modem kullanmak, birçok durumda Wi-Fi hızlarınızı önemli ölçüde artırabilir. Bu modemler 2,4 GHz ile 5 GHz çalışabilir. 5 GHz’e geçerek bu etkilenmeyi azaltabilirsiniz.

Telefonunuz Yavaş Olabilir Son olarak, yavaş internet yavaş bir telefonun işareti olabilir. Wi-Fi bağlantınız harika, mobil veri kapsama alanınız mükemmel ve hızlı bir ağ üzerindesiniz. Ancak telefonunuz internetinizin hızına yetişemiyorsa yine yavaş internet hızı izlenimini uyandıracaktır. Özellikle düşük RAM kapasiteli telefonlarda internet sayfaları daha sık yavaş yüklenir ve videolar daha yavaş açılır. Günümüzde 3 GB RAM telefonlarda sınır durumundadır.

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