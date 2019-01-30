Samsung Galaxy S9+ (Plus) ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle epey iyi bir noktadalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? Kıyaslama bize bunu söyleyecek.
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S9+ (Plus) Karşılaştırması
|Telefon
|Samsung Galaxy S10
|Samsung Galaxy S9+ (Plus)
|Boyut
|148.9 x 70.9 x 7.8 mm
|158.1 x 73.8 x 8.5 mm
|Ağırlık
|175 gram
|189 gram
|Ekran boyutu
|6.1 inç Super AMOLED ekran
|6.2 inç Super AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 2960 piksel (545 ppi)
|1440 x 2960 piksel (531 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|Samsung Exynos 9820
|Samsung Exynos 9810
|AnTuTu puanı
|365.000
|242.000
|Ekran oranı
|%88
|%83,6
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|2.160p’de 60 fps, 1.440p’de 30fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm
|USB Type-C, 3.5mm
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|Batarya
|3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
|3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
Samsung Galaxy S10 mu Samsung Galaxy S9+ (Plus) mı? Sonuç
Samsung Galaxy S10 daha ince gövdesi ve daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Galaxy S9+ ile aynı ekran çözünürlüğüne ancak daha küçük bir ekran boyutuna sahip. Bunun yanı sıra iki telefonun da batarya kapasiteleri aynı ve her ikisi de kablosuz şarj destekliyor. Samsung Galaxy S10 çok daha performanslı bir çipset ile geliyor. Her iki cihazın da RAM kapasiteleri aynı. Kamera özellikleri ise benzer. Bu durumda daha iyi ekran – gövde oranı ve taşınabilir yapısıyla kazananın Samsung S10 olduğunu söylemek mümkün. Buna rağmen Samsung S9+ hala fiyatına göre pek çok şey vaat ediyor ve iyi bir indirimle satın alınabilir.
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