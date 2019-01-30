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Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S9+ (Plus) Karşılaştırması

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Samsung Galaxy S9+ (Plus) ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle epey iyi bir noktadalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? Kıyaslama bize bunu söyleyecek.

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Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S9+ (Plus) Karşılaştırması

Samsung S10
Samsung S10
TelefonSamsung Galaxy S10Samsung Galaxy S9+ (Plus)
Boyut148.9 x 70.9 x 7.8 mm 158.1 x 73.8 x 8.5 mm
Ağırlık175 gram 189 gram
Ekran boyutu6.1 inç Super AMOLED ekran 6.2 inç Super AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 2960 piksel (545 ppi) 1440 x 2960 piksel (531 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB 64 GB
MicroSD kartVar Var
İşlemciSamsung Exynos 9820 Samsung Exynos 9810
AnTuTu puanı 365.000242.000
Ekran oranı
%88%83,6
RAM6 GB 6 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2.160p’de 60 fps, 1.440p’de 30fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
Bluetooth sürümüBluetooth 5 Bluetooth 5
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm
Su dayanıklılığı
IP68 IP68
Batarya3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj

Samsung Galaxy S10 mu Samsung Galaxy S9+ (Plus) mı? Sonuç

iPhone XR ve S9 Plus Karşılaştırması
Samsung S9+ (Plus)

Samsung Galaxy S10 daha ince gövdesi ve daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Galaxy S9+ ile aynı ekran çözünürlüğüne ancak daha küçük bir ekran boyutuna sahip. Bunun yanı sıra iki telefonun da batarya kapasiteleri aynı ve her ikisi de kablosuz şarj destekliyor. Samsung Galaxy S10 çok daha performanslı bir çipset ile geliyor. Her iki cihazın da RAM kapasiteleri aynı. Kamera özellikleri ise benzer. Bu durumda daha iyi ekran – gövde oranı ve taşınabilir yapısıyla kazananın Samsung S10 olduğunu söylemek mümkün. Buna rağmen Samsung S9+ hala fiyatına göre pek çok şey vaat ediyor ve iyi bir indirimle satın alınabilir.

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