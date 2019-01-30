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Samsung Galaxy S9+ (Plus) ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle epey iyi bir noktadalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? Kıyaslama bize bunu söyleyecek.

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Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S9+ (Plus) Karşılaştırması

Samsung S10

Telefon Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S9+ (Plus) Boyut 148.9 x 70.9 x 7.8 mm 158.1 x 73.8 x 8.5 mm Ağırlık 175 gram 189 gram Ekran boyutu 6.1 inç Super AMOLED ekran 6.2 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 2960 piksel (545 ppi) 1440 x 2960 piksel (531 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart Var Var İşlemci Samsung Exynos 9820 Samsung Exynos 9810 AnTuTu puanı 365.000 242.000 Ekran oranı

%88 %83,6 RAM 6 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2.160p’de 60 fps, 1.440p’de 30fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm Su dayanıklılığı

IP68 IP68 Batarya 3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj

Samsung Galaxy S10 mu Samsung Galaxy S9+ (Plus) mı? Sonuç

Samsung S9+ (Plus)

Samsung Galaxy S10 daha ince gövdesi ve daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Galaxy S9+ ile aynı ekran çözünürlüğüne ancak daha küçük bir ekran boyutuna sahip. Bunun yanı sıra iki telefonun da batarya kapasiteleri aynı ve her ikisi de kablosuz şarj destekliyor. Samsung Galaxy S10 çok daha performanslı bir çipset ile geliyor. Her iki cihazın da RAM kapasiteleri aynı. Kamera özellikleri ise benzer. Bu durumda daha iyi ekran – gövde oranı ve taşınabilir yapısıyla kazananın Samsung S10 olduğunu söylemek mümkün. Buna rağmen Samsung S9+ hala fiyatına göre pek çok şey vaat ediyor ve iyi bir indirimle satın alınabilir.

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