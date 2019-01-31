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Huawei P30 ailesine mensup P30 Lite, P30 ve P30 Pro için kullanılan epey ilginç isimler keşfedildi. Bunlar her bir cihaz için sırasıyla şöyle: Elle, Vogue ve Marie Claire. Sonuncusu, bahsettiğimiz gibi Huawei P30 Lite için kullanılıyor. Bilgiler online olarak ortaya çıktı ve böylece cihazın özellikleri resmileşti.

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Huawei P30 Lite: Epey İddialı Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Ekran büyük olasılıkla 6 inç boyuta sahip ve parmak izi okuyucusu net bir şekilde arka tarafta yer alıyor. Ekran parmak izi okuyucular hala premium modeller için ayrılmış durumda; P30 ve P30 Pro.

Huawei P30 Lite Kirin 710 yonga setini çalıştırıyor (iddia edildiği üzere) ve Android 9 Pie kullanıyor. Elde edilen 3C sertifikası, telefonun 18W şarj cihazı ile (9V / 2A) geleceğini ortaya koyuyor.

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Kamera ve çıkış tarihi

Nova 4 gibi, net bir şekilde P30 Lite’ın da arka kısmında üçlü kamera sistemi olacak. Resmi olmayan bilgiler kameraların 20 + 16 + 2 MP olduğunu gösteriyor. Orta sınıf yonga seti biraz hayal kırıklığı yaşatıyor. Zira nova 4 Kirin 970’e ve 48 MP ana kameraya sahipti. Aynı zamanda daha büyük bir ekrana (6.4 inç) sunuyordu. P30 Lite dahil olmak üzere tüm P30’lar 24 Şubat’ta tanıtılacak.

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