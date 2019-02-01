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IEMI numarasının çalındığı nasıl anlaşılır merak edilen konular arasında yer alıyor. Zira IMEI numarası ile kayıp telefonu bulmak mümkün. O nedenle oldukça önemlidir. Tüketici Raporları tarafından yapılan bir çalışmada 2013’te yaklaşık 3,1 milyon Amerikalının, telefonlarının çalındığını rapor ettiği ortaya çıktı. Akıllı telefonların çalınması son yıllarda büyük bir iş haline geldi. Rakamlar şimdiden iki katına çıktı.

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IMEI Numarasının Çalındığı Nasıl Anlaşılır?

Ancak teknolojideki gelişmeler nedeniyle, telefonunuz teknik olarak çalınmamış olsa bile IMEI numarasının ele geçirilmesi, tıpkı kredi kartınız gibi, cihazınızın çalındığı anlamına gelir. IMEI numaranız hack’lendiyse, yani sizden habersiz bir şekilde ele geçirildiyse konuyla ilgili bir SMS mesajıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer yakın zamanda IMEI bilgilerinden bahseden bir SMS almadıysanız muhtemelen numaranız kopyalanmadı demektir.

Çalıntı IMEI numaralı telefon kullanmak zararlı mı?

Telefon çalıntı IMEI’lı ise cihazınız 4G/5G desteklemeyebilir. Hatta 3G’ye bile bağlanmayabilir. Her şey eklenen IMEI numarasının daha önce hangi cihaza ait olduğu ile ilgilidir. Ancak cihazınız normal bir şekilde güncelleme almaya devam eder ve hücresel ağ desteği dışında işlevsel anlamda bir sıkıntısı olmaz.

IMEI çalındığında ne olur?

Her akıllı telefon veya cep telefonunun, benzersiz bir IMEI numarası vardır. IMEI “Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği” demektir. IMEI no, telefonun model numarasını, menşe ülkesini ve hatta telefonun çalıntı olup olmadığını öğrenmeye yarar. Operatörler bir cihazın geçerliliğini doğrulamak için IMEI numarasına bakar. Böylece telefon çalındıysa ağ erişimini kapatabilir.

IMEI numaraları en çok telefon teknik servislerinde çalınır. Tamir ettirmek için teslim ettiğiniz cihazınızın numarası gizlice not edilebilir. Bunu en çok cazip şekilde ucuz telefon tamiri yapan servislerde görürsünüz. Klonlanan IMEI numarası yurt dışından getirilen telefonları kaydetmek ve satmak için kullanılır.

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IMEI numaranız çalındığında veya klonlandığında operatörünüz iki cihazı birden otomatik olarak kapatabilir. Bu durumda siz de mağdur olursunuz. WhatsApp gibi servisler IMEI numaranızı kullanır. O nedenle 15 haneli numarayı çalan kişi WhatsApp’ınıza dahi erişebilir.

IMEI nasıl öğrenilir?

IMEI, *#06# tuşlayarak öğrenilir. Google Hesap Özeti ile öğrenme adımları için buraya göz atabilirsiniz.

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