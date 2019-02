in

iOS 13 destekleyecek telefonlar belli oldu. iOS her yıl güncellenmeye devam ettikçe, yeni iOS sürümüyle uyumlu olmayan eski Apple iPhone modellerine olan ilgi azalıyor. Bu telefonlar sonsuza dek mevcut sürümü çalıştırmaya mahkum oluyorlar. Diğer taraftan sınırlı iOS desteği de söz konusu. Örneğin, iOS 12, Apple iPhone 5’ler, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod Touch (6. nesil), iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air ve iPad Air 2’de sınırlı özelliklerle mevcut. iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad (2017) ve tüm iPad Pro modelleri ise iOS 12’nin tüm özelliklerine sahipler. İşte iOS 13 çalıştıracak iPhone’lar.

iOS 13 Destekleyecek Telefonlar Belli Oldu

iOS 13 çalıştıracak iPhone’lar

İçeriden sızdırılan yeni bir rapora bakılırsa 2016’dan önce piyasaya sürülen tüm iOS telefonların bu yıl çıkış yapacak iOS 13 güncellemesini almayacağı ortaya çıktı. Haziran ayında gerçekleştirilecek WWDC sırasında tanıtılması beklenen yeni iOS 13 işletim sisteminin yeni özellikleri henüz bilinmiyor.

Rapora bakarsak iPhone 5‘ler, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus iOS 13 almayacak. Bu, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve üstü cihazların iOS 13 destekleyeceği anlamına geliyor. iPad’e baktığımızda ise iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air ve iPad Air 2’nin iOS 13 almayacağını görüyoruz.

2016 ve öncesi iOS aygıtlarınızı bir kenara atmaya başlamadan önce belirtelim, kaynağa göre Apple şu anda iOS 13’ü iPhone 6, iPhone 6s Plus, iPhone SE ve iPhone mini 4 üzerinde çalıştırıp çalıştırmayacağına karar veriyor. O nedenle bu dört cihaz için iOS 13 desteğinin “sorgulanabilir” olduğu söylenmiş. iOS 13 sistem genelinde çalışan bir karanlık mod özelliği ile gelecek. Cihaz listesi konferansta açıklanacak ancak biz WWDC’den önce öğrenmiş olabiliriz.

