Telefonda Sıvı Soğutma Nedir ve Nasıl Çalışır?

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Telefonlar güçlendikçe, daha fazla ısı üretir. Onları her zamankinden daha soğuk tutmak için daha fazla telefonun su soğutma ya da diğer adıyla sıvı soğutma ile geldiğini görmeye başlıyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Telefonda su soğutma nedir ve nasıl çalışır?

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Telefonda Su Soğutma Nedir ve Nasıl Çalışır?

Sıvı soğutma teknolojisi

Modern akıllı telefonlar cebinizde bulunan küçük bilgisayarlardır; inanılmaz derecede güçlüdürler; CPU ve GPU’ları son on yıl içinde çıkan masaüstü bilgisayarların yeteneklerine ulaşmıştır. Bu kadar küçük bir alanda mevcut olan tüm bu gücün bir sonucu olarak, donanımı serin tutmak cihaz üreticileri için bir zorunluluk haline geldi.

Çoğu telefon üreticisi, performans arttıkça telefonların soğuk çalışmasına uygun bir çözüm bulmak için farklı çözüm yollarını düşünmek zorunda kaldı ve su soğutması bu çözümlerden biri gibi görünüyor. Ancak belirtelim, telefonlardaki su soğutma PC’lerde kullanılan su soğutma ile aynı değildir; sistemde akan gerçek bir sıvı yoktur.

Son zamanlarda telefonlardaki “su soğutma” akımı bu özelliği kullanan Galaxy Note 9 ve Pocophone ile hız kazandı. Ancak bunlar aslında sıvı soğutma ile gelen ilk telefonlar değiller; Samsung Galaxy S7 de bir su soğutma sistemi ile piyasaya sürüldü.

Telefonlarda Su Soğutma Nasıl Çalışır?

Note 9’daki su soğutma teknolojisi

Galaxy S7 ile Samsung, çipi soğutmak için ısıyı CPU’dan daha uzağa dağıtan bir bakır termal ısı borusu tasarımı kullandı. Böylece telefonlarda ilk su soğutma yöntemini geliştirdi. Bu tüpte küçük bir miktar sıvı bulunuyor. Ancak borular kesildiğinde görünecek kadar yeterli miktarda değil.

Telefonda su soğutma işlemi yoğuşma ile çalışır. İşlemci ısınırken, sıvı CPU’yu serin tutmak için buharlaşır. Buhar daha sonra, ısı borusunun karşı ucuna doğru ilerler, burada soğutulduğunda tekrar sıvı haline gelir. Bir karbon fiber TIM (Termal Arayüz Materyali) ile yapılan bu işlem, telefon donanımının soğutulması için çok etkilidir.

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Mevcut akıllı telefonlar benzer bir sistemi kullanıyor, ancak Samsung, Note 9’daki “su karbon soğutma sistemi” ile orijinal fikir biraz daha geliştirilmiş oldu.

Note 9 ile Samsung, S7’de (veya herhangi bir önceki telefonla) olduğundan daha fazla soğutma gücüne ihtiyaç duyduğunu biliyordu. Bunu iki yolla başardı: daha geniş bir ısı borusu ekleyerek ve daha fazla ısı aktarmak için iki ısıl yayıcı arasına bir bakır tabakası ekleyerek.

Tüm soğutma sistemi katmanlar halinde çalışır. İşlemcinin hemen üstünde, ince bir bakır parçasının altında bir karbon elyaf tabakası (mükemmel ısı ileten) bulunuyor. Bunun üzerinde belirtilmemiş başka bir tür termal transfer malzemesi daha var (bunun bir tür silikon olduğunu varsayabiliriz). Borunun hemen üstünde, ısının tek bir yerde toplanmasını engelleyen bir termal yayıcı bulunur.

Diğer telefonlar, belki de çok karmaşık olmasa da benzer sistemler kullanır. O nedenle sıvı soğutmanın temelleri aşağı yukarı her cihazda aynıdır. Su genellikle çoğu durumda buhardan başka bir şey değildir. “Su soğutmalı” bir sistemden ziyade daha çok “buhar soğutmalı” sistemdir. Her iki durumda da, oldukça havalı, öyle değil mi?

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