Xiaomi Mi 8 Lite ve Oppo RX17 Neo karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Oppo RX17 Neo ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
|Telefon
|Oppo RX17 Neo
|Xiaomi Mi 8 Lite
|Boyut
|158.3 x 75.5 x 7.4 mm
|156.4 x 75.8 x 7.5 mm
|Ağırlık
|156 gram
|169 gram
|Ekran boyutu
|6.41 inç
Super AMOLED ekran
|6.26 inç
IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2340
(402 ppi)
|1080 x 2280
(403 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|128 GB
|64 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|Çipset
|Snapdragon 660
|Snapdragon 660
|AnTuTu puanı
|144.600
|144.600
|Ekran Oranı
|%84.4
|%82.5
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/1.75), 2 MP (f/2.4) arka, 25 MP (f/2.0) ön
|Çift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 24 MP (f/2.2) ön
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS yok
|2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps, OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|microUSB, 3.5 mm
|USB Type-C
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3600 mAh
|3350 mAh, Hızlı Şarj
Oppo RX17 Neo mu Xiaomi Mi 8 Lite mı? İşte Sonuç
RX17 Neo henüz yeni satışa sunulduğundan fiyat seviyesi biraz yukarılarda. Bu nedenle iki cihazı karşılaştırdığımızda Xiaomi Mi 8 Lite fiyatıyla çok daha avantajlı görünüyor. Cihazlar yakın kamera özelliklerine sahip ancak Mi 8 Lite Type-C yuvası ile geldiğinden hızlı şarj destekliyor. RAM, depolama, ağırlık ve batarya tarafında cihazlar birbirine oldukça yakın. Yine de RX17 Neo bu alanların çoğunda daha avantajlı. Ancak fiyat farkını karşılayacak bir değer sunmuyor.
Mevcut fiyatlarla Xiaomi Mi 8 Lite kesinlikle kazanan durumunda. RX17 Neo bu noktadan en fazla 2000 lira seviyesine çekilecektir ancak o zaman bile Mi 8 Lite’ın uygun fiyatıyla yarışamayabilir. Şimdilik Mi 8 Lite kazanan durumunda.
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