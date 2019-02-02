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Xiaomi Mi 8 Lite ve Oppo RX17 Neo karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Oppo RX17 Neo ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Oppo RX17 Neo

Telefon Oppo RX17 Neo Xiaomi Mi 8 Lite Boyut 158.3 x 75.5 x 7.4 mm 156.4 x 75.8 x 7.5 mm Ağırlık 156 gram 169 gram Ekran boyutu 6.41 inç

Super AMOLED ekran 6.26 inç

IPS ekran Ekran çözünürlüğü 1080 x 2340

(402 ppi) 1080 x 2280

(403 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

128 GB 64 GB MicroSD kart Var Var Çipset Snapdragon 660 Snapdragon 660 AnTuTu puanı 144.600 144.600 Ekran Oranı

%84.4 %82.5 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 16 MP (f/1.75), 2 MP (f/2.4) arka, 25 MP (f/2.0) ön Çift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 24 MP (f/2.2) ön Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS yok 2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar microUSB, 3.5 mm USB Type-C Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3600 mAh 3350 mAh, Hızlı Şarj

Oppo RX17 Neo mu Xiaomi Mi 8 Lite mı? İşte Sonuç

RX17 Neo henüz yeni satışa sunulduğundan fiyat seviyesi biraz yukarılarda. Bu nedenle iki cihazı karşılaştırdığımızda Xiaomi Mi 8 Lite fiyatıyla çok daha avantajlı görünüyor. Cihazlar yakın kamera özelliklerine sahip ancak Mi 8 Lite Type-C yuvası ile geldiğinden hızlı şarj destekliyor. RAM, depolama, ağırlık ve batarya tarafında cihazlar birbirine oldukça yakın. Yine de RX17 Neo bu alanların çoğunda daha avantajlı. Ancak fiyat farkını karşılayacak bir değer sunmuyor.

Xiaomi Mi 8 Lite

Mevcut fiyatlarla Xiaomi Mi 8 Lite kesinlikle kazanan durumunda. RX17 Neo bu noktadan en fazla 2000 lira seviyesine çekilecektir ancak o zaman bile Mi 8 Lite’ın uygun fiyatıyla yarışamayabilir. Şimdilik Mi 8 Lite kazanan durumunda.

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