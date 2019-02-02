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Xiaomi Mi 8 Lite ve Oppo RX17 Neo Karşılaştırması

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Xiaomi Mi 8 Lite ve Oppo RX17 Neo karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Oppo RX17 Neo ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Oppo RX17 Neo
Oppo RX17 Neo
TelefonOppo RX17 NeoXiaomi Mi 8 Lite
Boyut158.3 x 75.5 x 7.4 mm156.4 x 75.8 x 7.5 mm
Ağırlık156 gram169 gram
Ekran boyutu6.41 inç
Super AMOLED ekran		6.26 inç
IPS ekran
Ekran çözünürlüğü1080 x 2340
(402 ppi) 		1080 x 2280
(403 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
128 GB64 GB
MicroSD kartVarVar
ÇipsetSnapdragon 660Snapdragon 660
AnTuTu puanı144.600144.600
Ekran Oranı
%84.4%82.5
RAM4 GB4 GB
KameraÇift 16 MP (f/1.75), 2 MP (f/2.4) arka, 25 MP (f/2.0) önÇift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 24 MP (f/2.2) ön
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS yok2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps, OIS yok
Bluetooth sürümüBluetooth 5Bluetooth 5
YuvalarmicroUSB, 3.5 mmUSB Type-C
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3600 mAh3350 mAh, Hızlı Şarj

Oppo RX17 Neo mu Xiaomi Mi 8 Lite mı? İşte Sonuç

RX17 Neo henüz yeni satışa sunulduğundan fiyat seviyesi biraz yukarılarda. Bu nedenle iki cihazı karşılaştırdığımızda Xiaomi Mi 8 Lite fiyatıyla çok daha avantajlı görünüyor. Cihazlar yakın kamera özelliklerine sahip ancak Mi 8 Lite Type-C yuvası ile geldiğinden hızlı şarj destekliyor. RAM, depolama, ağırlık ve batarya tarafında cihazlar birbirine oldukça yakın. Yine de RX17 Neo bu alanların çoğunda daha avantajlı. Ancak fiyat farkını karşılayacak bir değer sunmuyor.

Xiaomi Mi 8 Lite

Mevcut fiyatlarla Xiaomi Mi 8 Lite kesinlikle kazanan durumunda. RX17 Neo bu noktadan en fazla 2000 lira seviyesine çekilecektir ancak o zaman bile Mi 8 Lite’ın uygun fiyatıyla yarışamayabilir. Şimdilik Mi 8 Lite kazanan durumunda.

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