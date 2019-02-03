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İnternetten alışveriş yeni bir boyuta taşınıyor. Doğru ayakkabıyı bulmak kolay değil, ancak Wanna Kicks size yardım etmek için burada: Nerede olursanız olun satın almak istediğiniz ayakkabıları 3D artırılmış gerçeklik uygulaması ile ayağınıza giyebilir ve nasıl durduğuna karar verebilirsiniz.

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Ayakkabıları Giymeden Ayağınızda Görün

Şu anda sadece iOS için kullanılabilen ücretsiz uygulama, yüksek teknolojili bir mağaza satış temsilcisine sahip olmak gibi bir şey: Sneakerheads, tüm farklı ayakkabı türleri arasında seçim yapmanıza izin veriyor. Modeli anında akıllı telefonunuz yardımıyla ayağınızda deneyebiliyorsunuz. Ardından beğenirseniz bir satın alma opsiyonu bile mevcut. Diğer uygulamalardan farklı olarak, Wanna Kicks ilk önce spor ayakkabılarını denemenizi sağlıyor. Bu sayede, ayakkabının ayağınıza olmama şansı azalıyor.

İşte nasıl çalıştığı: Wanna Kicks’i oluşturan şirket Wannaby, doğru spor ayakkabısını bulmanıza yardımcı olmak için AR, bilgisayar görüşü ve görüntü oluşturma teknolojisinin bir kombinasyonunu kullanır. Uygulamayı indirin, Puma Creepers ve Yeezys dahil farklı ayakkabı türlerine göz atın, uygulamanın AR teknolojisi ve akıllı telefon kameranızla ayakkabıyı neredeyse ayağınızda “deneyin“. Ardından spor ayakkabıyı satın almak için “mağazada bulun” seçeneğine dokunun.

Uygulamanın bir başka harika özelliği de, ayakkabıları farklı yerlerde üzerinizde deneyebilmeniz. Uygulama, oda aydınlatması gibi değişkenlere adapte olur, böylece bir spor ayakkabısının spor salonunda veya en sevdiğiniz brunch’da iyi görünüp görünmeyeceğini bilirsiniz. Bu uygulama aynı zamanda giydiğiniz kıyafetleri de dikkate alır, böylece spor ayakkabıların gardırobunuzla nasıl koordine edeceğinizi kolayca görebilirsiniz.

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Wannaby, Wanna Kicks’in Android de dahil olmak üzere diğer mobil işletim sistemlerinde kullanılıp kullanılamayacağını açıklamadı. Ancak, Wanna Kicks uygulamasını Apple App Store’dan indirebilirsiniz. Wanna Kick’in AR teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Wannaby’nin web sitesini ziyaret edin.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum