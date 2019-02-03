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Samsung Cihazlarda İki WhatsApp Hesabı Kullanmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Samsung’un güncel Galaxy akıllı telefonlarında Dual Messenger adlı bir özellik bulunuyor. Dual Messenger ile WhatsApp, Facebook ve Facebook Messenger gibi uygulamaların bir kopyası oluşturuluyor ve akıllı telefonda aynı uygulamanın iki farklı hesabı kullanılabiliyor.

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İkinci uygulamada farklı bir hesapla oturum açabiliyorsunuz. Özellikle kişisel kullanım ve iş odaklı kullanım için iki farklı telefon numaranız varsa bu özellik çift WhatsApp hesabından yararlanmak için ideal.

Samsung Cihazlarda İki WhatsApp Hesabı Kullanmak

Öncelikle Samsung Galaxy akıllı telefonunuzda bildirim çubuğunu aşağı çekin. Bildirim alanında sağ üst kısımdaki dişli çark simgeli butona dokunun ve Settings menüsüne gidin.

Settings menüsündeki Advanced features seçeneğine erişin.

Açılan ekranda aşağı doğru kaydırma yapın ve Dual Messenger seçeneğine dokunun.

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Burada Dual Messenger özelliğinin desteklediği uygulamaları göreceksiniz. Şu an WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger ve Snapchat ile uyumluluk var. Instagram henüz desteklenmiyor. WhatsApp’ın yanındaki anahtarı etkinleştirin ve Install butonunu kullanın.

Kurulumun ardından kopya uygulamanın simgesi ana ekrana eklenecektir. Simgesinin sağ alt kısmında turuncu arka planlı bir zincir görseli olacaktır. Bu sayede ikinci uygulamayı orijinal uygulamadan ayırt edebileceksiniz.

Biz burada çift WhatsApp hesabı kullanımına değindik ancak aynı aşamaları izleyerek Samsung akıllı telefonunuzda iki Facebook, Facebook Messenger ya da Snapchat hesabını da aktif olarak kullanabilirsiniz.

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