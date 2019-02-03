Samsung Galaxy S10E Özellikleri ve Görüntüsü

REKLAMLAR

Şimdiye kadar Galaxy S10 ve S10+ Samsung’un yeni ailesine dair tüm sızıntıların odak noktası oldular. Bugün ortaya çıkan ve resmi olduğu iddia edilen basın görsellerine bakılırsa Galaxy S10E en az diğer iki cihaz kadar iddialı görünüyor. Daha ekonomik bir S10 olması planlanan S10E ya da S10 Lite aslında kardeşleriyle aynı performansa sahip. Samsung Galaxy S10E epey ilginç özelliklerle geliyor.

REKLAMLAR

Samsung Galaxy S10E Resmi Görüntüsü

Samsung Galaxy S10E özellikleri

Samsung Galaxy S10E özellikleri:

5.8 inç düz ekran

Yana konumlu parmak izi tarayıcı

Tek kamera

Tek özçekim kamera

4 GB RAM LPDDR5

Exynos 9820 / Snapdragon 855 yonga seti

64 GB depolama

3100 mAh batarya

3.5 mm yuvası

Diğer iki S10 telefonundaki üçlü kamera kurulumu yerine Galaxy S10E’nin arkada iki kamera ile geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Üstelik ön yüzünde S10+ (Plus)’a benzer şekilde bir özçekim kamerası var.

REKLAMLAR

Samsung Galaxy S10E özellikleri

Samsung Galaxy S10E’de ekrandaki parmak izi sensörü de kayboluyor. Samsung bunu yan çerçeveye yerleştirecek ve yakından bakarsanız, sağ çerçevede küçük bir girinti görebilirsiniz. Güç düğmesinin parmak izi okuyucusu olarak iki farklı işlevi yerine getirdiği yer burası. Ses seviyesi düğmesinin altındaki küçük düğme ise özel Bixby düğmesidir. S10E her şeyiyle epey iddialı görünüyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum