Telefonda Daha İyi Fotoğraf Çekmek İçin Yapılması Gerekenler

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Telefonunuzda nasıl harika fotoğraflar çekeceğinizi öğrenmek ister misiniz? Bu 10 ipucunu takip ederek zaman içinde bir profesyonel haline gelebilirsiniz. Fotoğrafçılığın birinci kuralı manzaranın tadını çıkarmak için yeterli zamanı ayırmaktır. Ancak daha fazlası var. İşte telefonda daha iyi fotoğraf çekmek için yapılması gerekenler.

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Her Şey Işıkla İlgili

Bu doğru. Her şey ışıkla ilgili. İyi bir görüntüyü harika bir görüntü haline getirmeye yardımcı olacak şey budur. Güneşin nesnede yaptığı gölgeleri inceleyin. Binalardaki yansıtıcı ışığa dikkat edin. ‘Altın saat’, gün doğumundan kısa bir süre sonra veya gün batımından hemen öncedir. Bir pencereden gelen ışığın farklı anlarda bir odanın içine nasıl düştüğünü izleyin.

Akıllı telefonlar düşük ışıkta zayıf fotoğraflar çeker. En iyi fotoğraflar için çalıştığı aydınlatma koşullarından yararlanmak en iyisidir.

Asla Zoom Kullanmayın



Akıllı telefonunuzdaki yakınlaştırmayı hiçbir zaman kullanmayın. Telefonda kötü bir telefon fotoğraf çekmenin ilk adımı budur. Bir şeyi yakınlaştırmak istiyorsanız, bunu elle yapın. Optik yakınlaştırma yapan cihazlar olsa da, bilmeniz gereken tek şey mobil cihazlarda yakınlaştırmanın asla iyi olmadığıdır.

Telefonunuzu Sarsmayın

Fotoğraf çekerken elin titremesi büyük fotoğraf makinelerinde bile göz ardı edilen bir durumdur. Bunu düzeltmenin anahtarı, telefonunuzu nasıl tutacağınız üzerinde çalışmaktır.

Dikey yerine her zaman yatay tutun. Bu size daha geniş bir çerçeve sunar.

Hareketli nesnelerin resimlerini çekerken seri çekim modunu deneyin.

seri çekim modunu deneyin. Deklanşörünüz için hangi tuşu kullanacağınızı bilin (yana atanmış düğme mi yoksa yazılım deklanşör düğmesi mi ya da kulaklığınızdaki ses düğmesi mi)

Kameranız sarsılmadığında daha net ve güzel görüntüler çekersiniz.

Açılar Önemlidir

Nesnelere bakış açınızı değiştirin. Bakış açınızı değiştirmek sadece daha iyi çekimler yapmanıza yardım etmez, aynı zamanda konuyu nasıl gördüğünüzü gösterir.

Öyleyse yere uzanın, yüksek bir noktaya tırmanın, biraz yana çekilin ve bakış açını değiştir. Konunuzu mümkün olduğunca farklı açılarla ele alın.

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Fotoğraf Uygulamaları En İyi Dostunuz

Akıllı telefonlarda birçok mobil fotoğrafçılık uygulaması vardır. Bu uygulamalar fotoğraflarınızı daha iyi yapmak konusunda inanılmaz derecede faydalıdır. Kötü ışıklandırma gibi sorunları düzeltemezken, konunuzu sivilcesiz göstermek, görüntünün belirli yönlerini netleştirmek veya fotoğrafa ilginç metin veya başka efektler eklemek için kullanabilirsiniz.

Temiz Bir Mercek Mutlu Mercektir

Bu basit bir kuraldır. Lensinizdeki camı temizleyin. Temizlenmiş mercek camı size daha net görüntüler verebilir ve sonuçları iyileştirebilir.

Temiz bir mercekle yapılan bir çekim her zaman yağlı parmak izi ile çekilmiş bir çekimden daha iyi olacaktır.

Yansımaları Kullanın

İşte en sevdiğimiz ipuçlarından biri: Aynalar, bardaklar, su birikintileri ve su kütleleri, pürüzsüz ve parlak yüzeyler yansımalar için harikadır.

Yansıtıcı yüzeyleri aramak için kendinizi zorlayın ve nesnelerinizi açılarla veya yansımayla doğrudan karşılaştırmalı olarak yerleştirin. Basit ışık tonları bile harika yansımalar yapabilir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum