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Android‘li akıllı telefonlarda Facebook hesabını silmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Facebook dünyanın en büyük sosyal ağ platformlarından birisi olsa da son dönemlerde çeşitli gizlilik ve güvenlik sorunlarıyla boğuşmak zorunda kaldı. Özellikle genç kuşakların son yıllarda farklı mecralara doğru kaydığı da biliniyor.

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Facebook’u artık eskisi kadar aktif kullanmıyorsanız ve hesabınızı kapatmak istiyorsanız ele alacağımız aşamaları takip edebilirsiniz. Facebook hesabınızın verilerini nasıl indirebileceğinize ve Facebook uygulamasını Android işletim sistemli akıllı telefonunuzdan nasıl kaldırabileceğinize de değineceğiz.

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Android: Facebook Hesabını Silmek

Facebook Hesabı Bilgilerini İndirmek

Facebook uygulamasını açın.

Navigasyon çubuğundaki üç adet yatay çizgili simgeye sahip olan butona dokunun.

Aşağı doğru kaydırma yapın ve Settings & Privacy seçeneğine dokunun.

Settings ile devam edin.

ile devam edin. Download Your Information butonunu kullanın.

Kaydetmek istemediğiniz bilgileri burada devre dışı bırakabilirsiniz.

Son olarak Create File seçeneğine dokunun.

Bilgilerinizi içeren dosya hazır olduğunda Facebook size bir e-posta gönderecektir.

Facebook Hesabını Silmek

Facebook uygulamasını açın.

Navigasyon çubuğundaki üç adet yatay çizgili simgeye sahip olan butona dokunun.

Aşağı doğru kaydırma yapın ve Settings & Privacy seçeneğine dokunun.

Settings ile devam edin.

ile devam edin. Account Ownership and Control kısmına erişin.

Deactivation and Deletion ‘a dokunun.

‘a dokunun. Delete Account ‘u seçin ve Continue to Account Deactivation ‘a dokunun.

‘u seçin ve ‘a dokunun. Delete Account butonunu kullanın.

Facebook hesabınız silinecektir.

Facebook Uygulamasını Akıllı Telefondan Kaldırmak

Uygulama tepsisinden Facebook uygulamasının simgesini bulun.

Üzerine dokunun ve basılı tutarak sürükleyin, Uninstall seçeneğinin üzerine bırakın.

seçeneğinin üzerine bırakın. OK butonuna dokunarak uygulamanın kaldırılmasını sağlayın.

Facebook uygulaması Android işletim sistemli akıllı telefonunuzdan kaldırılacaktır.

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