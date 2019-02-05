Xiaomi Mi 8 ve Oppo RX17 Neo karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Oppo RX17 Neo ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması
|Telefon
|Oppo RX17 Neo
|Xiaomi Mi 8
|Boyut
|158.3 x 75.5 x 7.4 mm
|154.9 x 74.8 x 7.6 mm
|Ağırlık
|156 gram
|175 gram
|Ekran boyutu
|6.41 inç
AMOLED ekran
|6.21 inç
AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2340
(402 ppi)
|1080 x 2248
(402 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama
|128 GB
|64 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|Snapdragon 660
|Snapdragon 845
|AnTuTu puanı
|144.600
|271.164
|Ekran Oranı
|%84.4
|%83.82
|RAM
|4 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/1.75) arka, 2 MP (f/2.4) 25 MP (f/2.0) ön
|Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS yok
|2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps 720p’de 240fps; OIS var
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX
|Bluetooth 5, aptX
|Yuvalar
|microUSB, 3.5 mm
|Type-C, 3.5 mm yok
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3600 mAh
|3400 mAh, Hızlı Şarj (4.0+)
Oppo RX17 Neo mu Xiaomi Mi 8 mi? İşte Sonuç
Oppo RX17 Neo ile Xiaomi Mi 8 aynı fiyat etiketini paylaşıyor. Ancak Xiaomi Mi 8 rakibinden her alanda önde. Daha hızlı çipset, daha iyi kamera özellikleri ve daha yüksek RAM ile geliyor. Optik görüntü sabitleyici özellikle video çekimlerinde epey önemli. RX17 Neo ise tasarımıyla dikkat çekiyor. Biraz daha yüksek pil ömrü, daha yüksek ekran – gövde oranı ve minik bir çentik sunuyor. Aynı zamanda ekranı da daha büyük ve cihaz belirgin şekilde daha hafif. Eğer sizin için oyun performansı önemli değilse RX17 Neo’yu tercih edebilirsiniz.