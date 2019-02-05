in Konular

Oppo RX17 Neo ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması

REKLAMLAR

Xiaomi Mi 8 ve Oppo RX17 Neo karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

REKLAMLAR

Oppo RX17 Neo ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması

Oppo RX17 Neo ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması
Oppo RX17 Neo
TelefonOppo RX17 NeoXiaomi Mi 8
Boyut158.3 x 75.5 x 7.4 mm 154.9 x 74.8 x 7.6 mm
Ağırlık156 gram 175 gram
Ekran boyutu6.41 inç
AMOLED ekran 		6.21 inç
AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1080 x 2340
(402 ppi) 		1080 x 2248
(402 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo)
Depolama128 GB 64 GB
MicroSD kartVar Var
İşlemciSnapdragon 660 Snapdragon 845
AnTuTu puanı144.600 271.164
Ekran Oranı
 %84.4%83.82
RAM4 GB6 GB
KameraÇift 16 MP (f/1.75) arka, 2 MP (f/2.4) 25 MP (f/2.0) önÇift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS yok 2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps 720p’de 240fps; OIS var
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptX Bluetooth 5, aptX
YuvalarmicroUSB, 3.5 mm Type-C, 3.5 mm yok
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3600 mAh3400 mAh, Hızlı Şarj (4.0+)

Oppo RX17 Neo mu Xiaomi Mi 8 mi? İşte Sonuç

Oppo RX17 Neo ile Xiaomi Mi 8 aynı fiyat etiketini paylaşıyor. Ancak Xiaomi Mi 8 rakibinden her alanda önde. Daha hızlı çipset, daha iyi kamera özellikleri ve daha yüksek RAM ile geliyor. Optik görüntü sabitleyici özellikle video çekimlerinde epey önemli. RX17 Neo ise tasarımıyla dikkat çekiyor. Biraz daha yüksek pil ömrü, daha yüksek ekran – gövde oranı ve minik bir çentik sunuyor. Aynı zamanda ekranı da daha büyük ve cihaz belirgin şekilde daha hafif. Eğer sizin için oyun performansı önemli değilse RX17 Neo’yu tercih edebilirsiniz.

REKLAMLAR

Oppo RX17 Neo ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması
Xiaomi Mi 8

REKLAMLAR