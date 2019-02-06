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Unicode Konsorsiyumu, konu yeni emoji’lere gelince her şeyin başladığı yerdir. Grubun üyeleri, mobil endüstride Apple, Microsoft ve Huawei gibi önemli isimlerde oluşuyor. Konsorsiyum bugün Unicode 12.0 için sunulan 104 emoji’nin 59 tanesini kabul ettiğini duyurdu. Farklı ten tonları dahil olmak üzere, Unicode 12.0’da sunulacak toplam 230 yeni emoji seçeneği var.

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2019’un Yeni Emoji’leri Ortaya Çıktı

Yeni emoji’ler tembel hayvan, rehber köpek, servis köpeği ve su samuru gibi hayvanları içeriyor. Eklenen yiyecekler arasında waffle, falafel, istiridye ve bir parça tereyağı var. Manuel ve motorlu tekerlekli sandalye ile damla kan gibi ilgi çekici seçimler de yapılmış. Yukarıdaki video yaklaşmakta olan surat ifadelerinin tamamını görmenizi sağlıyor.

Yeni emoji’ler 5 Mart’ta resmi olarak çıkış yapacak. Şirketler 59 yeni emoji’nin kendi versiyonlarını üretmekte serbest olacak. Bu anlamda telefon üreticilerinin ve mesajlaşma uygulamalarının farklı tür emoji’lerle geldiğini görebiliriz. Ancak Unicode, yeni emoji’nin muhtemelen eylül veya ekim aylarına kadar cep telefonlarında görünmeyeceğini söylüyor.

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Hafızanızı yenilemek için geçen sene Unicode, Unicode 11 için 66 yeni emoji eklemişti. 2019’un surat ifadeleri ise daha ilgi çekici görünüyor.

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