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Facebook’un bir süredir farklı mesajlaşma uygulamalarını tek bir uygulama haline getirmek için çalıştığı bildiriliyordu. Bu planın bir parçası olmasa da, Facebook Messenger’a doğrudan WhatsApp’tan alınmış gibi görünen yeni bir özellik ekleniyor: Bir mesajı gönderildikten sonra silme yeteneği. Facebook Messengen’da gönderilen mesajı silmek için tek yapmanız gereken mesajın üzerine basılı tutmak oluyor.

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Facebook Messenger’da Gönderilen Mesajı Silme

Facebook Messenger’da gönderilen mesajı silme

Tıpkı WhatsApp’ta olduğu gibi, Facebook Messenger’da da yeni bir seçenek ortaya çıktı; Böylece artık bir sohbetteki mesajınızı ya kendiniz ya da herkes için silmeniz mümkün hale geliyor. WhatsApp’ta olduğu gibi neden bir mesajı yalnızca kendiniz için silmek istersiniz bu bizim mantığımızın ötesinde. Ancak tıpkı WhatsApp’ta olduğu gibi, yolladığınız mesajı herkes için silmeye karar verirseniz, o mesajın yerini silindiğine dair bir not alacak. Kullanıcıların bir mesajı silip silmemeye karar vermeleri için tam on dakikaları olacak. Bu yüzden mesajınızı yeniden düşünmek için bolca zamanınız olacak.

Facebook Messenger uygulamasına eklenen gönderilen mesajı silme özelliği uzun zamandır iddialar edilen işlevler arasındaydı ve hatta bir noktada kullanıcılara sunulmaya bile başlandı. Zira Facebook’taki yüksek rütbeli yöneticilerin bu özelliğe sahip olduğu öğrenildi. İnsanlar şirkete baskı yapmaya başlayınca Facebook çaresiz kaldı. Beklenenden biraz daha uzun sürdü ancak nihayet iOS ve Android şimdi bu özelliğe sahip olmaya hazır. Güncelleme önümüzdeki günlerde çıkmış olacak. Özellik WhatsApp ile aynı şekilde çalışıyor.

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