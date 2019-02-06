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iPhone‘larda WhatsApp’a Touch ID veya Face ID İle Giriş Yapmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Touch ID ya da Face ID, akıllı telefonunuzda modele bağlı olarak bu doğrulama özelliklerinden birisini kullanıyorsanız cihazınızdaki verilerin güvenliği hakkında daha az endişe ediyorsunuzdur. Bu iki doğrulama sistemi daha çok ekran kilidi özelliği ile özdeşleşmiş olsalar da esasında destekli uygulamalarla da kullanılabiliyor.

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Örneğin iOS işletim sistemindeki Notes uygulamasında önemli notlarınızı Touch ID ya da Face ID ile kilitleyebiliyorsunuz. Bu destek popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘a da kazandırıldı.

iPhone: WhatsApp’a Touch ID veya Face ID İle Giriş Yapmak

Öncelikle akıllı telefonunuzda Touch ID ya da Face ID’yi yapılandırmış, halihazırda kullanıyor olmanız lazım. Bazı iPhone’larda Touch ID yok, bu cihazlarda Face ID’ye yönelmeniz gerekecek. Akıllı telefonunuzda WhatsApp uygulamasının son versiyonunun kurulu olduğundan emin olun.

Uygulamayı güncelledikten sonra çalıştırın ve Settings menüsüne gidin. Settings sekmesindeki Privacy seçeneğine dokunun.

Privacy ekranında aşağı doğru kaydırma yapın ve Screen Lock‘a dokunun. Cihazınızda hangisi kullanılabilirse, Touch ID ya da Face ID’yi etkinleştirin.

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WhatsApp’ın kendisini ne zaman otomatik olarak kilitleyebileceğini seçebilirsiniz. Dilerseniz bu işlemin derhal gerçekleşmesini sağlayabilir veya 1 dakika, 15 dakika ya da 1 saatlik zaman aşımı sürelerinden birisini tercih edebilirsiniz.

WhatsApp’ı açtıktan sonra seçtiğiniz zaman aşımı süresi dolduğunda uygulamaya erişim için Touch ID ya da Face ID ile doğrulama şartı söz konusu. Touch ID ya da Face ID ile doğrulama sorunu yaşıyorsanız daha önce ayarlamış olduğunuz parolayı kullanabiliyorsunuz.

WhatsApp ve Facebook Messenger uygulamalarının her ikisinin de Facebook’a ait olduğu düşünüldüğünde Face ID / Touch ID desteğinin yakın zamanda Facebook Messenger’a da geleceği tahmin ediliyor.

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