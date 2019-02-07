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Xiaomi Mi 8 ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

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Xiaomi Mi 8 ve Huawei P20 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar farklı bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei P20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması

Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8
TelefonHuawei P20 LiteXiaomi Mi 8
Boyut148.6 x 71.2 x 7.4 mm154.9 x 74.8 x 7.6 mm
Ağırlık145 gram175 gram
Ekran boyutu5.84 inç IPS ekran6.21 inç
AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1080 x 2240 piksel (407 ppi)1080 x 2248 (402 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.0 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama64 GB64 GB
MicroSD kartVarVar
İşlemciHiSilicon Kirin 659Snapdragon 845
AnTuTu puanı88.000271.164
Ekran Oranı
%80.5%83.82
RAM4 GB6 GB
KameraÇift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) önÇift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
Video2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps, OIS yok2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps 720p’de 240fps; OIS var
Bluetooth sürümüBluetooth 4.2Bluetooth 5, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm varType-C, 3.5 mm yok
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3000 mAh3400 mAh, Hızlı Şarj (4.0+)

Huawei P20 Lite mı Xiaomi Mi 8 mi? İşte Sonuç

P20 Lite rakibinden yaklaşık yüzde 50 daha uygun fiyatlı. Ancak daha düşük Bluetooth versiyonu, biraz daha küçük bataryası, çok daha zayıf bir yonga seti ve belirgin oranda daha küçük ekran boyutu ile geliyor. P20 Lite kendi başına oldukça iyi bir cihaz ancak Xiaomi Mi 8 talep ettiği fiyata göre daha fazla performans ve özellik sunuyor. Bizce kazanan Xiaomi Mi 8 oluyor. Ancak oyun performansı sizin için önemli değilse biraz daha küçük ekranlı P20 Lite’ı seçmek kesinlikle yanlış olmayacaktır.

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Huawei P20 Lite

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