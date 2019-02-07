Xiaomi Mi 8 ve Huawei P20 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar farklı bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Huawei P20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması
|Telefon
|Huawei P20 Lite
|Xiaomi Mi 8
|Boyut
|148.6 x 71.2 x 7.4 mm
|154.9 x 74.8 x 7.6 mm
|Ağırlık
|145 gram
|175 gram
|Ekran boyutu
|5.84 inç IPS ekran
|6.21 inç
AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|1080 x 2248 (402 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.0 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|HiSilicon Kirin 659
|Snapdragon 845
|AnTuTu puanı
|88.000
|271.164
|Ekran Oranı
|%80.5
|%83.82
|RAM
|4 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön
|Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps, OIS yok
|2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps 720p’de 240fps; OIS var
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 4.2
|Bluetooth 5, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm var
|Type-C, 3.5 mm yok
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|3400 mAh, Hızlı Şarj (4.0+)
Huawei P20 Lite mı Xiaomi Mi 8 mi? İşte Sonuç
P20 Lite rakibinden yaklaşık yüzde 50 daha uygun fiyatlı. Ancak daha düşük Bluetooth versiyonu, biraz daha küçük bataryası, çok daha zayıf bir yonga seti ve belirgin oranda daha küçük ekran boyutu ile geliyor. P20 Lite kendi başına oldukça iyi bir cihaz ancak Xiaomi Mi 8 talep ettiği fiyata göre daha fazla performans ve özellik sunuyor. Bizce kazanan Xiaomi Mi 8 oluyor. Ancak oyun performansı sizin için önemli değilse biraz daha küçük ekranlı P20 Lite’ı seçmek kesinlikle yanlış olmayacaktır.