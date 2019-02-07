REKLAMLAR

Xiaomi Mi 8 ve Huawei P20 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar farklı bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

REKLAMLAR

Huawei P20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması

Xiaomi Mi 8

Telefon Huawei P20 Lite Xiaomi Mi 8 Boyut 148.6 x 71.2 x 7.4 mm 154.9 x 74.8 x 7.6 mm Ağırlık 145 gram 175 gram Ekran boyutu 5.84 inç IPS ekran 6.21 inç

AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü 1080 x 2240 piksel (407 ppi) 1080 x 2248 (402 ppi) İşletim sistemi

Android 8.0 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama 64 GB 64 GB MicroSD kart Var Var İşlemci HiSilicon Kirin 659 Snapdragon 845 AnTuTu puanı 88.000 271.164 Ekran Oranı

%80.5 %83.82 RAM 4 GB 6 GB Kamera Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps, OIS yok 2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps 720p’de 240fps; OIS var Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 5, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm var Type-C, 3.5 mm yok Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3000 mAh 3400 mAh, Hızlı Şarj (4.0+)

Huawei P20 Lite mı Xiaomi Mi 8 mi? İşte Sonuç

P20 Lite rakibinden yaklaşık yüzde 50 daha uygun fiyatlı. Ancak daha düşük Bluetooth versiyonu, biraz daha küçük bataryası, çok daha zayıf bir yonga seti ve belirgin oranda daha küçük ekran boyutu ile geliyor. P20 Lite kendi başına oldukça iyi bir cihaz ancak Xiaomi Mi 8 talep ettiği fiyata göre daha fazla performans ve özellik sunuyor. Bizce kazanan Xiaomi Mi 8 oluyor. Ancak oyun performansı sizin için önemli değilse biraz daha küçük ekranlı P20 Lite’ı seçmek kesinlikle yanlış olmayacaktır.

REKLAMLAR

Huawei P20 Lite