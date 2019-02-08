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Kullanıcı gizliliği popüler bir konu haline geldikçe ve ISS’lerin telefonunuzda yaptığınız hemen her şeyi izleyebileceği hakkında daha fazla şey öğrendikçe, VPN’ler Android telefonda kendimizi korumanın en iyi yolu olarak karşımıza çıkıyor. Opera bir süredir masaüstü tarayıcısında ücretsiz VPN tarayıcı sunmaktaydı. Ancak şimdi aynı ücretsiz VPN tarayıcı Opera VPN Android telefonlarda beta sürümüne girdi.

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Android VPN Tarayıcı Yayımlandı: Opera VPN

Android VPN Tarayıcı

Opera‘nın sunduğu uygulama VPN arayanlar için kesinlikle ilginç bir seçenek çünkü ücretsiz, sınırsız ve “girişsiz” yani Opera, tarama alışkanlıklarınızla ilgili hiçbir veri toplamıyor. VPN, beta sürümündeki tarayıcının ayarlarından kolayca açılabilir ve sanal bölgenizi Avrupa, Amerika veya Asya’ya ayarlamak için seçenekler sunar. İsterseniz bulunduğunuzda bölgeye daha özel sonuçlar elde etmek için arama motorlarının VPN’i atlamasına izin veren bir seçenek bile var.

Android telefonlar için sunulan Opera VPN tarayıcı genel olarak gayet iyi ve hızlı çalışıyor. Ancak büyük (ve bariz) bir uyarı verelim: tarayıcı sadece uygulama içindeki trafik verilerini takip edilmekten koruyabiliyor. Telefonunuzdaki tüm uygulamaların trafiğini şifreleyen işletim sistemi düzeyinde bir koruma istiyorsanız, hala uygun bir VPN hizmeti için ödeme yapmanız gerekir.

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