Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve Huawei Mate 20 Pro Karşılaştırması

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Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) Karşılaştırması

Samsung S10+ (Plus)

Telefon Samsung Galaxy S10+ (Plus) Huawei Mate 20 Pro Boyut 157.7 x 75 x 7.8 mm 157.8 x 72.3 x 8.6 mm Ağırlık 198 gram 189 gram Ekran boyutu 6.4 inç Super AMOLED ekran 6.39 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 3040 piksel (QHD+) 1440 x 3120 piksel (538 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 9.0 (Pie) Depolama alanı

128 GB 128 GB MicroSD kart Var Var (NM kart) İşlemci Samsung Exynos 9820 HiSilicon Kirin 980 AnTuTu puanı 365.000 303.400 Ekran Oranı

%90 %87.85 RAM 8 GB 6 GB Kamera Üçlü 12 MP (f1.5), 16 MP, 13 MP arka ve çift 8 MP (f1.7) ön Üçlü 40 MP + 20 MP + 8 MP arka, 24 MP ön Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS var 2160p’de 30 fps, 1080p’de 120 fps, 720p 960 fps, OIS var Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX var Bluetooth 5, aptX var Yuvalar USB Type-C, 3.5mm var USB Type-C, 3.5mm yok Su dayanıklılığı

IP68 IP68 Batarya 4000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 4200 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj

Samsung Galaxy S10+ (Plus) mı Huawei Mate 20 Pro mu? İşte Sonuç

Gövde tasarımı anlamında S10 Plus, Mate 20 Pro’nun önünde. Daha ince bir kasaya sahip ve daha yüksek ekran – gövde oranı sunuyor. Ancak yaklaşık 10 gram daha ağır. Diğer taraftan RAM ve yonga seti tarafında belirgin şekilde daha performanslı. Samsung Galaxy S10+ oyun ve genel kullanım anlamında kesinlikle Mate 20 Pro’dan daha iyi. Huawei Mate 20 Pro ise kamera performansı tarafında öne çıkıyor. Cihaz en iyi akıllı telefon kamerasına sahip. Bizce Samsung S10+ daha iyi bir satın alım olacaktır.

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Huawei Mate 20 Pro

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