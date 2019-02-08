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Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve Huawei Mate 20 Pro Karşılaştırması

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Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) Karşılaştırması

Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) Karşılaştırması
Samsung S10+ (Plus)
TelefonSamsung Galaxy S10+ (Plus)Huawei Mate 20 Pro
Boyut157.7 x 75 x 7.8 mm157.8 x 72.3 x 8.6 mm
Ağırlık198 gram 189 gram
Ekran boyutu6.4 inç Super AMOLED ekran 6.39 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 3040 piksel (QHD+) 1440 x 3120 piksel (538 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie)Android 9.0 (Pie)
Depolama alanı
128 GB128 GB
MicroSD kartVarVar (NM kart)
İşlemciSamsung Exynos 9820HiSilicon Kirin 980
AnTuTu puanı365.000 303.400
Ekran Oranı
%90 %87.85
RAM8 GB6 GB
KameraÜçlü 12 MP (f1.5), 16 MP, 13 MP arka ve çift 8 MP (f1.7) önÜçlü 40 MP + 20 MP + 8 MP arka, 24 MP ön
Video2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS var 2160p’de 30 fps, 1080p’de 120 fps, 720p 960 fps, OIS var
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptX var Bluetooth 5, aptX var
YuvalarUSB Type-C, 3.5mm varUSB Type-C, 3.5mm yok
Su dayanıklılığı
IP68IP68
Batarya4000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj4200 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj

Samsung Galaxy S10+ (Plus) mı Huawei Mate 20 Pro mu? İşte Sonuç

Gövde tasarımı anlamında S10 Plus, Mate 20 Pro’nun önünde. Daha ince bir kasaya sahip ve daha yüksek ekran – gövde oranı sunuyor. Ancak yaklaşık 10 gram daha ağır. Diğer taraftan RAM ve yonga seti tarafında belirgin şekilde daha performanslı. Samsung Galaxy S10+ oyun ve genel kullanım anlamında kesinlikle Mate 20 Pro’dan daha iyi. Huawei Mate 20 Pro ise kamera performansı tarafında öne çıkıyor. Cihaz en iyi akıllı telefon kamerasına sahip. Bizce Samsung S10+ daha iyi bir satın alım olacaktır.

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Samsung Galaxy S10+ (Plus) mı Huawei Mate 20 Pro mu? İşte Sonuç
Huawei Mate 20 Pro

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