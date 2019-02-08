Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve Huawei Mate 20 Pro Karşılaştırması

Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) Karşılaştırması
|Telefon
|Samsung Galaxy S10+ (Plus)
|Huawei Mate 20 Pro
|Boyut
|157.7 x 75 x 7.8 mm
|157.8 x 72.3 x 8.6 mm
|Ağırlık
|198 gram
|189 gram
|Ekran boyutu
|6.4 inç Super AMOLED ekran
|6.39 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 3040 piksel (QHD+)
|1440 x 3120 piksel (538 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 9.0 (Pie)
|Depolama alanı
|128 GB
|128 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var (NM kart)
|İşlemci
|Samsung Exynos 9820
|HiSilicon Kirin 980
|AnTuTu puanı
|365.000
|303.400
|Ekran Oranı
|%90
|%87.85
|RAM
|8 GB
|6 GB
|Kamera
|Üçlü 12 MP (f1.5), 16 MP, 13 MP arka ve çift 8 MP (f1.7) ön
|Üçlü 40 MP + 20 MP + 8 MP arka, 24 MP ön
|Video
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS var
|2160p’de 30 fps, 1080p’de 120 fps, 720p 960 fps, OIS var
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX var
|Bluetooth 5, aptX var
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5mm var
|USB Type-C, 3.5mm yok
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|Batarya
|4000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
|4200 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
Samsung Galaxy S10+ (Plus) mı Huawei Mate 20 Pro mu? İşte Sonuç
Gövde tasarımı anlamında S10 Plus, Mate 20 Pro’nun önünde. Daha ince bir kasaya sahip ve daha yüksek ekran – gövde oranı sunuyor. Ancak yaklaşık 10 gram daha ağır. Diğer taraftan RAM ve yonga seti tarafında belirgin şekilde daha performanslı. Samsung Galaxy S10+ oyun ve genel kullanım anlamında kesinlikle Mate 20 Pro’dan daha iyi. Huawei Mate 20 Pro ise kamera performansı tarafında öne çıkıyor. Cihaz en iyi akıllı telefon kamerasına sahip. Bizce Samsung S10+ daha iyi bir satın alım olacaktır.
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum