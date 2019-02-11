in Konular

Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması

REKLAMLAR

Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

REKLAMLAR

Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması
Samsung Galaxy S10e
TelefonSamsung Galaxy S10eSamsung Galaxy S9
Boyut142.5 x 70.5 x 8.1 mm 147.7 x 68.7 x 8.5 mm
Ağırlık175 gram 163 gram
Ekran boyutu5.8 inç Super AMOLED ekran 5.8 inç Super AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 2960 piksel(570 ppi) 1.440 x 2960 piksel (570 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB 64 GB
MicroSD kartVarVar
İşlemciSamsung Exynos 9820 Samsung Exynos 9810
AnTuTu puanı 365.000249.900
Ekran oranı
%88 %84.2
RAM6 GB 6 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) önÇift 12 MP (f1.5) arka, 8 MP (f1.7) ön
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS desteği 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS desteği
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptXBluetooth 5, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm
Su dayanıklılığı
IP68 IP68
Batarya3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj h

Samsung Galaxy S10e mi Samsung Galaxy S9 mu? İşte Sonuç

Samsung S10e ve S9 biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip. Samsung S9 hala en ucuz ve en iyi amiral gemisi telefonlardan biri ancak S10e yüksek ekran – gövde oranı ve daha hızlı çipseti ile dikkat çekiyor. Cihaz aynı zamanda S9’dan biraz daha ince. S9 sahipleri için S10e’ye yükseltmek için fazla bir neden yok ancak iki cihaz arasında seçim yapmak isteyenler için bizce S10e daha iyi bir satın alım olacaktır.

REKLAMLAR

Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması
Samsung Galaxy S9

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

REKLAMLAR