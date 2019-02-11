Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması

Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması
|Telefon
|Samsung Galaxy S10e
|Samsung Galaxy S9
|Boyut
|142.5 x 70.5 x 8.1 mm
|147.7 x 68.7 x 8.5 mm
|Ağırlık
|175 gram
|163 gram
|Ekran boyutu
|5.8 inç Super AMOLED ekran
|5.8 inç Super AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 2960 piksel(570 ppi)
|1.440 x 2960 piksel (570 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|Samsung Exynos 9820
|Samsung Exynos 9810
|AnTuTu puanı
|365.000
|249.900
|Ekran oranı
|%88
|%84.2
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön
|Çift 12 MP (f1.5) arka, 8 MP (f1.7) ön
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS desteği
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS desteği
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX
|Bluetooth 5, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm
|USB Type-C, 3.5mm
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|Batarya
|3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
|3000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj h
Samsung Galaxy S10e mi Samsung Galaxy S9 mu? İşte Sonuç
Samsung S10e ve S9 biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip. Samsung S9 hala en ucuz ve en iyi amiral gemisi telefonlardan biri ancak S10e yüksek ekran – gövde oranı ve daha hızlı çipseti ile dikkat çekiyor. Cihaz aynı zamanda S9’dan biraz daha ince. S9 sahipleri için S10e’ye yükseltmek için fazla bir neden yok ancak iki cihaz arasında seçim yapmak isteyenler için bizce S10e daha iyi bir satın alım olacaktır.
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