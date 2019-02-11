Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması

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Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10e

Telefon Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy S9 Boyut 142.5 x 70.5 x 8.1 mm 147.7 x 68.7 x 8.5 mm Ağırlık 175 gram 163 gram Ekran boyutu 5.8 inç Super AMOLED ekran 5.8 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 2960 piksel(570 ppi) 1.440 x 2960 piksel (570 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart Var Var İşlemci Samsung Exynos 9820 Samsung Exynos 9810 AnTuTu puanı 365.000 249.900 Ekran oranı

%88 %84.2 RAM 6 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön Çift 12 MP (f1.5) arka, 8 MP (f1.7) ön Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS desteği 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS desteği Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX Bluetooth 5, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm Su dayanıklılığı

IP68 IP68 Batarya 3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj h

Samsung Galaxy S10e mi Samsung Galaxy S9 mu? İşte Sonuç

Samsung S10e ve S9 biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip. Samsung S9 hala en ucuz ve en iyi amiral gemisi telefonlardan biri ancak S10e yüksek ekran – gövde oranı ve daha hızlı çipseti ile dikkat çekiyor. Cihaz aynı zamanda S9’dan biraz daha ince. S9 sahipleri için S10e’ye yükseltmek için fazla bir neden yok ancak iki cihaz arasında seçim yapmak isteyenler için bizce S10e daha iyi bir satın alım olacaktır.

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Samsung Galaxy S9

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