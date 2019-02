REKLAMLAR

Android‘li akıllı telefonlarda Sessiz moduna otomatik geçiş sağlamak için kullanılabilecek bir uygulamaya göz atacağız. Akıllı telefonlar hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Evde, işte / okulda ya da dışarıda olduğumuz anlarda sürekli elimizin altında olmasını istiyoruz. Tabii bu durum akıllı telefonlarımızı her an ve her ortamda dilediğimiz gibi kullanabileceğimiz anlamına gelmiyor.

REKLAMLAR

Özellikle okulda ya da işteyken akıllı telefonunuzu sessiz moduna almanız gereken anlar olacaktır. Bu işlemi elle gerçekleştirebilirsiniz fakat sessiz moduna geçişi zamanlayarak bu işlemi unutma ihtimalinin önüne geçmek mümkün. Android’li cihazlarda sessiz moduna geçiş işlemini otomatik olarak gerçekleştirebilen üçüncü parti uygulamalar mevcut.

Android: Sessiz Moduna Otomatik Geçiş Sağlamak

Öncelikle akıllı telefonunuza Google Play Store mağazasından Volume Scheduler uygulamasını indirin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Talep ettiği erişim izinleri için onay verin. Varsayılan olarak ofis ve ev ayarlarının sunulduğunu göreceksiniz. Dilerseniz bunları özelleştirebilir ya da sağ alt kısımdaki + simgeli butonu kullanarak yeni bir ayar oluşturabilirsiniz.

Biz ön tanımlı ayarları düzenlemeyi tercih ettik ve Ofice seçeneğinin üzerine dokunduk. Edit seçeneği ile devam ediyoruz.

REKLAMLAR

Bu ekrandan ayarın ismini, ses profilini, zil sesini, bildirim tonunu ve zamanlama ayarlarını düzenleyebiliyorsunuz.

Schedule Settings bölümünde telefon, bildirim, medya, alarm, sistem ve telefon görüşmelerindeki ses seviyesini belirleyebilirsiniz.

Show Popup and ask before applying on schedule time seçeneğini devre dışı bırakmanızda fayda var.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.