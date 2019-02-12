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Motorola Moto Z3 Play Android 9 Pie güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme var. Motorola’nın orta seviye Android telefonu Moto Z3 Play Haziran 2018’de ABD’de duyurulmuştu. Cihaz 500 USD fiyat etiketi taşıyor ancak ürünle birlikte pil kapasitesini artıran arka kapak moto power back ve Amazon Alexa özellikli moto smart speaker akıllı hoparlör hediye ediliyor. Bu ürünlerden her biri 50 USD değerinde.

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Moto Z3 Play akıllı telefon sahipleri için sevindirici bir gelişme var. Cihazla uyumlu Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi ABD’de dağıtılıyor. Akıllı telefonun teknik destek sayfasında Android 9 Pie işletim sistemi güncellemesi ile sunulan yeniliklere değiniliyor.

Motorola Moto Z3 Play Android 9 Pie Güncellemesi

Güncellemenin dağıtımı ilk olarak ABD’de olsa da diğer ülke ve bölgelerde de yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Güncellemenin kurulumuna geçmeden önce cihazın pil seviyesinin % 50 üzerinde olması ve güncelleme paketinin Wi-Fi ağı üzerinden indirilmesi tavsiye ediliyor.

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Güncelleme bildirimini alan kullanıcıların Download and install seçeneğine dokunması yeterli. Güncelleme bildirimini almayan kullanıcılar güncellemeyi elle kontrol etmek için cihazda Settings / System / System updates menüsünü ziyaret edebilir.

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