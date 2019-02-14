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İki gün önce vivo yeni akıllı telefon alt markası iQOO‘yu duyurdu. Hala doğru telaffuzunun ne olduğunu merak etsek de, şirketin kaybedecek vakti yok ve halihazırda ilk telefonunu ortaklarıyla hazırlıyor. Çin’deki sosyal ağ Weibo’dan gelen resimlere bu göre katlanabilir bir cihaz olacak. Katlanabilir vivo telefon işte böyle görünüyor.

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Katlanabilir vivo Telefon Ortaya Çıktı

Renderler oldukça açıklayıcı – uzun telefon açıldığında daha büyük bir tablet halini alıyor. Diğer üreticilerden gelmesi beklenen katlanabilir tasarımın aksine, ekranlar dışarıdan tutularak katlanacak.

Başka bilgi yok, ancak sızıntıya göre, fiyat 1000 doların çok üzerinde olacak (7,000 CNY). Görüntüler düğmeler veya bağlantı noktaları hakkında bilgi vermiyor. Bu da akıllara APEX 2019′daki butonsuz ve şarj yuvasız yaklaşımı akıllara getiriyor ya da henüz son aşamaya gelinmemiş çok erken bir render da olabilir.

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