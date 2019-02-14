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Xiaomi Mi 9 gelecek hafta çıkış yapacak ve telefonun üç kamerasının olacağını biliyoruz. Bugün Xiaomi’nin Çin bölümünün kurucu ve yöneticisi olan Chuan Wang, Weibo profilinde yeni akıllı telefona ait bazı kamera örnekleri paylaştı. İlk olarak, zayıf aydınlatmada çekilen çiçeklerin görüntüsünü, ardından da sevimli köpeklerin ve yengeçlerin iki fotoğrafını gösterdi. Son ikisi sol alt köşede bir filigrana sahip. Üçlü kameranın ana lensinin 48 MP olacağı da ortaya çıktı.

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Xiaomi Mi 9 Kamerası ile Çekilmiş 48 MP Fotoğraflar

Xiaomi Mi 9

Üç fotoğrafın da inanılmaz ayrıntıları var. Her bir çiçek yaprağı farklı miktarda ışık almasına rağmen kamera kareyi mükemmel şekilde yakalar. Bitkiler plastik fakat renkler ve gölgeler oldukça gerçekçi. Ne yazık ki, fotoğraf Weibo’da yayınlandıktan sonra meta verileri kayboldu, bu yüzden ISO ve odak uzaklığı gibi hiçbir ayrıntıyı bilmiyoruz.

Golden köpeklerin fotoğrafı da detaylar açısından oldukça iyi. Her tüy parçası ayırt edilebiliyor ve köpeklerin burunlarındaki farklılıklar ortaya çıkmış. Wang’ın yavruların gözlerindeki yansımayı bile görmek mümkün. Tabii ki, bu fotoğraf oldukça güzel bir havanın olduğu bir günde çekiliyor, bu yüzden kameranın iyi performans göstereceği açık.

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Yengeç fotoğrafı ise akvaryumda çekilmiş ve hayvanları kafeslerde tutmanın ahlaki tarafı bir yana, hayvan inanılmaz görünüyor. Bazı hava kabarcıkları da dahil olmak üzere tüm detaylar mevcut. Sol üst taraftaki büyük hava yığınına baktığımızda, bazı piksel birikmeleri olduğunu görüyoruz, yani kamera çekimde çok fazla detaya maruz kalmış: Kesinlikle Gece Modu ile çekilmiş.

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