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Avrupa’daki akıllı telefon pazarı 2018’de iki büyük eğilim gösterdi: Çinli üreticiler pazarın üçte birini kontrol altına aldı ve bayrak gemileri satışları düştü. Bilgi, pazarın karşılaştığı sorunları aydınlatan Canalys’teki analistlerden geliyor. Buna göre Çinli telefonlar Avrupa’da baskın hale geliyor.

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Çinli Telefonlar Avrupa’da Baskın Hale Geliyor

Avrupa’da markalara göre 2018 telefon satışları

Batı Avrupa, toplam 197 milyon telefon satışının 128 milyon kadarını kapsayan en büyük alt bölge durumunda. Bir bütün olarak baktığımızda Avrupa pazarında telefon satışları yıllık bazda %4 düşmüş durumda ancak özellikle Batı, 2013’ten bu yana en düşük telefonlar sevkiyatlarını gördü.

Bunun suçlusu ise en yüksek Ortalama Satış Fiyatına (ASP) sahip ülkeler olan İngiltere, Almanya ve İskandinav ülkelerinde bayrak gemilerindeki artan fiyatlar. Daha düşük ASP‘ye sahip ülkelerde ise, orta sınıf telefonlara odaklanan ülkeler oluyor (örneğin İspanya ve İtalya), telefon satışlarının büyüdüğü görüldü.

Avrupa’da markalara göre 2018 telefon satışları

200-350 dolar fiyat aralığındaki akıllı telefonlar Batı Avrupa’da %20 daha çok sattı. Analistler, 300 doların 2018’de size 2017’de olduğundan çok daha iyi bir orta sınıf telefon aldırdığını belirttiler.

Bu uygun fiyatlı cihazlara doğru gerçekleşen kayma Huawei ve Xiaomi gibi markalardan kaynaklanıyor. Özellikle Huawei, her yıl etkileyici bir şekilde %54 büyüme kaydetti ve şimdi Apple’a çok yakın. ABD bu nedenle Huawei gibi Çinli üreticileri topraklarından ve aynı zamanda Avrupa’dan atmaya çalışıyor.

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Samsung ve Apple, ikisinin de satış rakamları düşse de, pazardaki lider konumlarını koruyorlar.

Şaşırtıcı şekilde HMD Global – yeniden doğmuş Nokia telefonlarına ev sahipliği yapıyor – Avrupa’da ilk 5’e girmiş durumda. Ancak %2,4’lük pazar payı onu 4. sıradaki Xiaomi’nin arkasına atıyor.

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