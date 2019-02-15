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İşte iPhone’da silinen fotoğrafı kurtarmak için yapmanız gerekenler. İyi bir fotoğrafı kaybetmek oldukça travmatik olabilir ve buna rağmen fotoğrafları yanlışlıkla silmek oldukça kolaydır. iPhone’unuzdaki bir fotoğrafı yanlışlıkla sildiyseniz, onu kurtarmanın birkaç yolu var.

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iPhone’da Silinen Fotoğrafı Kurtarmak

Burada, silinen bir fotoğrafı kurtarmanın bazı yollarını inceleyeceğiz ve bunların tümü size uygun olmasa bile en azından biri fotoğrafınızı ait olduğu yere geri getirecektir.

iPhone’da Son Olarak Silinmiş Bir Fotoğrafı Kurtarmak

Aramak için ilk ve en kolay yer iPhone’unuzdur. Fotoğraflar uygulamasını açın ve ardından ekranın altındaki “Albümler” düğmesine dokunun.

Ardından, ekranın en altına gidin ve “En Son Silinenler”e dokunun.

Burada, yaklaşık 40 gün önce sildiğiniz tüm fotoğrafları ve videoları göreceksiniz. Bundan daha eski herhangi bir şey kaybolmuş olacak.

Fotoğrafınız oradaysa, üzerine basın ve ardından “Kurtar” düğmesine dokunun.

Görüntüye dokunun ve ardından Kurtar’a dokunun.



Silinen Fotoğrafı Yedekten Kurtarmak

iPhone’unuzu iTunes üzerinden yedeklemek için bir bilgisayara bağlarsanız, bazı araçlar bu yedekleri ayrı ayrı açmanıza izin verebilir. Bu araçlardan biri iBackup Extractor’dır ve hem PC hem de Mac için kullanılabilir.

Dışarıda benzer uygulamalar var, hepsi aynı şeyi yapıyor – iTunes tarafından oluşturulan iOS yedeklerini açmak ve insanların onlarla etkileşime girmesini sağlamak. Kurtarmanız gereken fotoğrafın eski bir iTunes yedeklemesine dahil edildiğini biliyorsanız bu yöntem aradığınız şey olabilir. Özellikle fotoğraf bir aydan daha önce silindiyse.

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iTunes ile iPhone’dan Silinen Fotoğrafları Kurtarmak

iTunes ekranından cihazınızın simgesine tıklayın

Geri yükleme işlemini başlatmak için “Yedeklemeyi Geri Yükle” düğmesine tıklayın.

Şimdi geri yüklemek istediğiniz yedeği seçmeniz istenecektir. Seçin ve ardından “Yedeği Geri Yükle” yi tıklayın.

iPhone’unuz şimdi önceki yedeklemeyi uygulayacak ve sonra yeniden başlatacaktır. Tamamlandığında, iTunes yeniden bağlanacak ve eksik fotoğrafınızın artık görünür olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

iCloud ile Silinen Fotoğrafları Kurtarmak

Yeni bir yedekleme yapıldıktan sonra, Ayarlar uygulamasını açın ve ardından “Genel” düğmesine dokunun.

Ayarlar’ı açın, Genel’e dokunun.

Ardından, ekranın altına doğru “Sıfırla” düğmesine dokunun.

Son olarak, “Tüm içeriği ve ayarları sil” e dokunun. Bir şey olmadan önce sizden kimlik doğrulamanız istenecek, ancak bir kez yaptığınızda sıfırlama işlemi gerçekleşecek.

Daha sonra, iPhone’unuz yeniden başlatılır ve yeni bir iPhone gibi kurulmuş olur. , “iCloud Yedekleme’den Geri Yükle” seçeneğini seçin ve fotoğrafın silindiğine inandığınız zaman aralığından birini işaretleyin.

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