REKLAMLAR

Herhangi bir para harcamaksızın İspanyolca öğrenmek istiyorsanız, size yardımcı olabiliriz! Belki aynı düzeyde kişiselleştirilmiş bir İspanyolca öğrenimi elde edemezsiniz ancak uygulamalar bu işe başlamak için harika bir noktadır. Aşağıdaki ücretsiz İspanyolca öğrenme uygulamalarını oldukça yararlı bulacaksınız.

REKLAMLAR

İspanyolca Öğrenmek İçin En İyi Uygulamalar

1. Duolingo

2011 yılında piyasaya sürülen Duolingo, bugün 200 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve tüm zamanların en çok indirilen eğitim uygulaması. 68 dil kursu ile gerçekten öne çıkan ücretsiz bir uygulama. Aynı zàmanda İspanyolca öğrenmek için en iyi uygulamalardan biri.

Çizgi film karakterleri ve nesneler şüphesiz büyüleyici ve eğlencelidir.

Kursların her birinin süresi 10 dakikadan fazla değildir, bu da takip etmeyi kolaylaştırır.

Beceri seviyeleri, seviye atlama, akıcılık ölçer vb. İspanyolca öğrenirken daha ileriye gitmenizi sağlar.

İspanyolca flört ve çıkma teklifi sözleri (Doğru okudunuz), Deyimler ve Atasözleri, Noel / mevsimlik kalıp ifadeler gibi bonus kurslar

2. Memrise

Memrise İspanyolca kelime öğrenmek için harika bir uygulama. Her ders yaklaşık 15 kelime öğrenmenize yardımcı olur ve bu sayede kelime dağarcığınızı büyük oranda genişletebilirsiniz. Memrise, Duolingo’ya benzer bir şekilde İspanyolca öğrenmeyi oyuna çevirir.

Kurs çeşitliliği

Eğlenceli ifadeler ve açıklamalar

Oynayın ve arkadaşlarınızla rekabet edin

İyi tasarım

3. Rosetta Stone

Buradaki uygulamalar arasında Rosetta Stone şüphesiz en ünlü İspanyolca öğrenme metodolojisine sahip ve en eski dil öğrenme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Rosetta Stone, bugün piyasada bulunan birçok dil uygulamasından çok farklı tasarlanmıştır. İspanyolca’yı İngilizce ile öğrenmek yerine, İspanyolca’yı İspanyolca ile öğrenmeyi sağlıyor.

REKLAMLAR

Tüm kelimeler, sesler ve ifadeler İspanyolca

Canlı eğitmenle öğrenme fırsatı

Yerel İspanyolca telafuzlar

En etkili İspanyolca öğrenme uygulaması

4. MindSnacks (iOS)

Bu uygulamalar arasında MindSnacks muhtemelen halihazırda İspanyolca öğrenenler için en uygun uygulama. MindSnacks, tüm İspanyolca cümle yapılarını ve dilbilgisi kurallarını öğretmek yerine, İspanyolca öğrenmeyi bir oyun haline getiriyor. iOS / iPhone’lar için mevcut ve muhtemelen bu platformdaki en iyi çözüm.

Her oyun yemek, ev veya okul gibi belirli bir temaya odaklanır

Swell oyununda ekranda İngilizce veya İspanyolca bir kelime yanıp söner ve doğru cevabı seçersiniz.

Her kelime daha hızlı ve daha hızlı görünmeye başlar ve kullanıcıları daha iyi olmaya zorlar.

5. Busuu

Diğer pek çok İspanyolca uygulamanın aksine, Busuu’da canlı bir aktif kullanıcı topluluğu var. Bu aynı zamanda konuşma, dinleme, okuma ve yazma dışında, Busuu’nun büyük bir İspanyolca konuşma uygulaması olduğunu gösteriyor. CEFR’a göre ayrılan seviyeleri vardır. Çevrimiçi İspanyolca öğrenme platformu olarak tanımlanabilir.

Bazı anahtar İspanyolca kelimeleri öğrenmekle başlarsınız

Bu diyaloglara hazırlar.

İspanyolca yazma pratiği sağlar

Toplulukla İspanyolca veya ana dilinizde konuşursunuz

Ekranda görülen ifadeleri kaydedebilirsiniz

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum