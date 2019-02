REKLAMLAR

Sony’nin yeni orta sınıf telefonları son zamanlarda bolca söylenti ile karşılaşıyor. Ancak şimdi iki kardeşi birbirinden ayıran şeyleri bulduk: Xperia 10 ve 10 Plus farkı ekran boyutu, yonga seti ve fiyat olacak. Sonuncusu için bir bilgi ortaya çıktı.

REKLAMLAR

Sony Xperia 10 ve 10 Plus Fiyat Bilgisi

Sony Xperia XA3 aslında, Xperia 10 adına sahip olacak ve özellikleri 3 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi ve Snapdragon 630 yonga seti olarak sıralanacak. Arkadaki çift kamera 13 MP ana sensör ve 5 MP derinlik sensöründen oluşacak. Telefon 2,87 0mAh batarya ile gelecek.

Sony Xperia 10 fiyatı Eski Kıta’da 350 avro olacak.

Sony Xperia 10 Plus (önceden XA3 Plus veya Ultra olarak bilinir), 4 GB RAM ve 64 depolama alanıyla eşleştirilen Snapdragon 660 yonga seti ile gelecek. Temel olarak 6 GB’lık bir model daha olması bekleniyor. Her iki telefonda da ekstra bellek için bir microSD yuvası bulunacak.

İkili kamera düzeneğinde 12 MP ana modül ve 8 MP ikincil modül yer alıyor. Ancak bu ekstra modül hala sadece bokeh efekti oluşturma için kullanılacak gibi görünüyor.

REKLAMLAR

Sony Xperia 10 Plus fiyatı 430 avroya mal olacak.

İki model 1080p çözünürlüğe sahip 21:9 ekranlarla donatılmış ve 3.5 mm kulaklık jakı üzerinden Hi-Res Audio sunacaklar.

Sony’nin daha ekonomik modeli Xperia L3 ise 200 avro fiyat etiketiyle açıklandı. Büyük kardeşleri gibi yeni bir isme mi sahip olacak yoksa eski L-serisini devam mı ettirecek henüz belli değil.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum