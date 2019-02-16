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Android‘li Honor akıllı telefonlarda yazılım güncellemelerini yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Çin merkezli teknoloji firması Huawei’nin markası olan Honor’da özellikle genç kullanıcıların ilgisini çeken şık tasarımlı akıllı telefonlar başarılı performans / fiyat dengesiyle ön plana çıkıyor.

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Honor cihazlarda Huawei modellerinde olduğu gibi Android işletim sistemi ile EMUI arayüzü yer alıyor. Firmanın güncelleme yayınlama performansı Android evreninde en tepede olmasa da iyi bir noktada. Sahip olduğunuz Honor akıllı telefonda cihaz için yayınlanan yazılım güncellemelerini yüklemek için aşağıdaki aşamaları takip edebilirsiniz.

Honor Akıllı Telefonlarda Yazılım Güncellemelerini Yüklemek

Biz bu aşamaları Honor 8X akıllı telefon üzerinden aktardık, diğer Honor cihazlarda da aynı adımlar geçerli.

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Öncelikle akıllı telefonunuzun pil seviyesinin en azından % 50 olmasına özen gösterin.

İndirme sırasında sıkıntı yaşamamak adına bir Wi-Fi ağına bağlı olmanızda fayda var.

Akıllı telefonda bildirim çubuğunu aşağı doğru çekin.

Arayüzde sağ üst kısımda yer alan dişli çark simgeli butona dokunun.

Settings menüsü karşınıza geldiğinde aşağı doğru kaydırma yapın. System ‘e dokunun.

menüsü karşınıza geldiğinde aşağı doğru kaydırma yapın. ‘e dokunun. System update seçeneği ile devam edin.

seçeneği ile devam edin. Honor akıllı telefonunuz güncellemeleri otomatik olarak denetleyecektir. Elle kontrol etmek için Check for Updates seçeneğini kullanabilirsiniz.

Herhangi bir güncelleme indirilebilir durumdaysa indirme işlemini başlatmak için Download butonuna dokunun.

butonuna dokunun. İndirme işlemi tamamlanınca güncellemenin yüklenmesine müsaade edin. Kurulum sürecinde akıllı telefon bir ya da birkaç kez yeniden başlatılabilir, siz müdahale etmeyin.

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