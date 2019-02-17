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Apple, iPhone XS ve XS Max modellerine bir renk dokunuşu yapmak için hazırlanıyor. Yeni bir rivayete göre, şirketin son iki amiral gemisi telefonunun Çin’de kırmızıya bürünmesi bekleniyor. Buna göre ilk kez kırmızı iPhone XS ve kırmızı iPhone XS Max ile karşılaşacağız.

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Kırmızı iPhone XS ve XS Max Çin’de Çıkış Yapmaya Hazır

Kırmızı iPhone XS ve XS Max oldukça ilgi çekecek

Apple’ın geçmişteki kırmızı akıllı telefonlarının aksine, bunlar PRODUCT (RED) markasını taşımayacak – bu şaşırtıcı değil çünkü Çin’de satılan kırmızı iPhone 7 ve iPhone 8 cihazları bile uluslararası anlamda PRODUCT (RED) olarak bilinmesine rağmen bu ada sahip değildi. Bunun yerine, XS ve XS Max için sunulacak yeni renk seçeneğinin resmi adı Çin Kırmızısı olacak. Fiyatlandırma Space Grey, Silver ve Gold renklerinden farklı olmayacak.

Henüz belirsiz olan şey kırmızı iPhone XS ve XS Max’in Türkiye gibi diğer pazarlara gelip gelmeyeceği. Ayrıca bu noktada tüm her şeyin sadece doğrulanmamış bir söylentiden ibaret olduğunu belirtelim. Ancak bu tarz söylentiler genelde haklı çıkıyor. Bilgiyi sızdıran kişi, bunu Apple’ın tedarik zincirindeki kaynaklarından aldığını iddia ediyor. Ancak bunu doğrulamanın herhangi bir yolu yok. Yine de bilindiği gibi, şirket geçmişte telefonlarına sonradan kırmızı rengini eklemesiyle biliniyor.

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