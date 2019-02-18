Honor 8X ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

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Honor 8X ve Huawei P20 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin rakibi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Honor 8X ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

Honor 8X ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması
Honor 8X
TelefonHuawei P20 Lite Honor 8X
Boyut 148.6 x 71.2 x 7.4 mm 160.4 x 76.6 x 7.8 mm
Ağırlık 145 gram 175 gram
Ekran boyutu 5.84 inç IPS ekran 6.5 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
 1080 x 2240 piksel (407 ppi) 1080 x 2340 (396 ppi)
İşletim sistemi
 Android 8.0 (Oreo) Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemci HiSilicon Kirin 659 HiSilicon Kirin 710
Ekran Oranı
 %80.5 %84.4
RAM4 GB4 GB
Kamera Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps, OIS yok 1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok
Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2, aptXBluetooth 4.2, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm varmicroUSB, 3.5 mm var
AnTuTu 88.000 138.400
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3000 mAh, Hızlı Şarj3750 mAh

Honor 8X mi Huawei P20 Lite mı? İşte Sonuç

Honor 8X, Huawei P20 Lite’dan yalnızca biraz daha pahalı. Ancak 3000 yerine 3750 mAh gibi devasa bir batarya ve çok daha hızlı bir çipset ile geliyor. Kamera tarafında da rakibinden farklı olarak yavaş çekim video özellikleri sunuyor. Ekran gövde oranı anlamında Honor 8X yine P20 Lite’ın önünde. 5.84 yerine 6.5 inç gibi devasa bir ekranla gelen Honor 8X bizce her alanda P20 Lite’ı geçmeyi başarıyor.

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Honor 8X ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması
Huawei P20 Lite

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