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Honor 8X ve Huawei P20 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin rakibi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Honor 8X ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

Honor 8X

Telefon Huawei P20 Lite Honor 8X Boyut 148.6 x 71.2 x 7.4 mm 160.4 x 76.6 x 7.8 mm Ağırlık 145 gram 175 gram Ekran boyutu 5.84 inç IPS ekran 6.5 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2240 piksel (407 ppi) 1080 x 2340 (396 ppi) İşletim sistemi

Android 8.0 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci HiSilicon Kirin 659 HiSilicon Kirin 710 Ekran Oranı

%80.5 %84.4 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps, OIS yok 1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2, aptX Bluetooth 4.2, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm var microUSB, 3.5 mm var AnTuTu 88.000 138.400 Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3000 mAh, Hızlı Şarj 3750 mAh

Honor 8X mi Huawei P20 Lite mı? İşte Sonuç

Honor 8X, Huawei P20 Lite’dan yalnızca biraz daha pahalı. Ancak 3000 yerine 3750 mAh gibi devasa bir batarya ve çok daha hızlı bir çipset ile geliyor. Kamera tarafında da rakibinden farklı olarak yavaş çekim video özellikleri sunuyor. Ekran gövde oranı anlamında Honor 8X yine P20 Lite’ın önünde. 5.84 yerine 6.5 inç gibi devasa bir ekranla gelen Honor 8X bizce her alanda P20 Lite’ı geçmeyi başarıyor.

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Huawei P20 Lite

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