Honor 8X ve Huawei P20 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin rakibi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Honor 8X ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması
|Telefon
|Huawei P20 Lite
|Honor 8X
|Boyut
|148.6 x 71.2 x 7.4 mm
|160.4 x 76.6 x 7.8 mm
|Ağırlık
|145 gram
|175 gram
|Ekran boyutu
|5.84 inç IPS ekran
|6.5 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|1080 x 2340 (396 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.0 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|HiSilicon Kirin 659
|HiSilicon Kirin 710
|Ekran Oranı
|%80.5
|%84.4
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön
|Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps, OIS yok
|1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 4.2, aptX
|Bluetooth 4.2, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm var
|microUSB, 3.5 mm var
|AnTuTu
|88.000
|138.400
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3000 mAh, Hızlı Şarj
|3750 mAh
Honor 8X mi Huawei P20 Lite mı? İşte Sonuç
Honor 8X, Huawei P20 Lite’dan yalnızca biraz daha pahalı. Ancak 3000 yerine 3750 mAh gibi devasa bir batarya ve çok daha hızlı bir çipset ile geliyor. Kamera tarafında da rakibinden farklı olarak yavaş çekim video özellikleri sunuyor. Ekran gövde oranı anlamında Honor 8X yine P20 Lite’ın önünde. 5.84 yerine 6.5 inç gibi devasa bir ekranla gelen Honor 8X bizce her alanda P20 Lite’ı geçmeyi başarıyor.
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