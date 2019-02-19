Honor 8X ve Asus ZenFone 5 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin rakibi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Honor 8X ve Asus ZenFone 5 Karşılaştırması
|Telefon
|Asus ZenFone 5
|Honor 8X
|Boyut
|153 x 75.65 x 7.85 mm
|160.4 x 76.6 x 7.8 mm
|Ağırlık
|155 gram
|175 gram
|Ekran boyutu
|6.2 inç IPS ekran
|6.5 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|2246 x 1080 piksel (402 ppi)
|1080 x 2340 (396 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.0 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|Snapdragon 636
|HiSilicon Kirin 710
|Ekran Oranı
|%83.7
|%84.4
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f1.8) + 8 MP (f2.0) arka, 8 MP (f2.0) ön kamera
|Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30 fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240 fps, OIS var
|1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX
|Bluetooth 4.2, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm var
|microUSB, 3.5 mm var
|AnTuTu
|124.300
|138.400
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3300 mAh, Hızlı Şarj
|3750 mAh
Honor 8X mi Asus ZenFone 5 mi? İşte Sonuç
İki telefon da benzer fiyat aralığında bulunuyor. Honor 8X daha geniş batarya, daha küçük çentik, sadece biraz daha hızlı çipset, daha başarılı yavaş çekim özelliği ve daha büyük ekran sunuyor. Ancak ZenFone 5 gibi Bluetooth 5.0 desteğine sahip değil ve hızlı şarj özelliği bulunmuyor. Ayrıca 20 gram daha ağır. Eğer taşınabilirlik sizin için kritik öneme sahip değilse Honor 8X kesinlikle daha iyi bir satın alım olacaktır.
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