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Honor 8X ve Asus ZenFone 5 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin rakibi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Honor 8X ve Asus ZenFone 5 Karşılaştırması

Honor 8X

Telefon Asus ZenFone 5 Honor 8X Boyut 153 x 75.65 x 7.85 mm 160.4 x 76.6 x 7.8 mm Ağırlık 155 gram 175 gram Ekran boyutu 6.2 inç IPS ekran 6.5 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

2246 x 1080 piksel (402 ppi) 1080 x 2340 (396 ppi) İşletim sistemi

Android 8.0 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci Snapdragon 636 HiSilicon Kirin 710 Ekran Oranı

%83.7 %84.4 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 12 MP (f1.8) + 8 MP (f2.0) arka, 8 MP (f2.0) ön kamera Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 30 fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240 fps, OIS var 1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX Bluetooth 4.2, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm var microUSB, 3.5 mm var AnTuTu 124.300 138.400 Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3300 mAh, Hızlı Şarj 3750 mAh

Honor 8X mi Asus ZenFone 5 mi? İşte Sonuç

İki telefon da benzer fiyat aralığında bulunuyor. Honor 8X daha geniş batarya, daha küçük çentik, sadece biraz daha hızlı çipset, daha başarılı yavaş çekim özelliği ve daha büyük ekran sunuyor. Ancak ZenFone 5 gibi Bluetooth 5.0 desteğine sahip değil ve hızlı şarj özelliği bulunmuyor. Ayrıca 20 gram daha ağır. Eğer taşınabilirlik sizin için kritik öneme sahip değilse Honor 8X kesinlikle daha iyi bir satın alım olacaktır.

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Asus ZenFone 5

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