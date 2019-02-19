Honor 8X ve Asus ZenFone 5 Karşılaştırması

REKLAMLAR

Honor 8X ve Asus ZenFone 5 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin rakibi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

REKLAMLAR

Honor 8X ve Asus ZenFone 5 Karşılaştırması

Honor 8X ve Asus ZenFone 5 Karşılaştırması
Honor 8X
TelefonAsus ZenFone 5 Honor 8X
Boyut 153 x 75.65 x 7.85 mm 160.4 x 76.6 x 7.8 mm
Ağırlık 155 gram 175 gram
Ekran boyutu 6.2 inç IPS ekran 6.5 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
 2246 x 1080 piksel (402 ppi) 1080 x 2340 (396 ppi)
İşletim sistemi
 Android 8.0 (Oreo) Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemci Snapdragon 636 HiSilicon Kirin 710
Ekran Oranı
%83.7%84.4
RAM4 GB4 GB
Kamera Çift 12 MP (f1.8) + 8 MP (f2.0) arka, 8 MP (f2.0) ön kamera Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
Video2160p’de 30 fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240 fps, OIS var1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok
Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptXBluetooth 4.2, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm varmicroUSB, 3.5 mm var
AnTuTu124.300138.400
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3300 mAh, Hızlı Şarj3750 mAh

Honor 8X mi Asus ZenFone 5 mi? İşte Sonuç

İki telefon da benzer fiyat aralığında bulunuyor. Honor 8X daha geniş batarya, daha küçük çentik, sadece biraz daha hızlı çipset, daha başarılı yavaş çekim özelliği ve daha büyük ekran sunuyor. Ancak ZenFone 5 gibi Bluetooth 5.0 desteğine sahip değil ve hızlı şarj özelliği bulunmuyor. Ayrıca 20 gram daha ağır. Eğer taşınabilirlik sizin için kritik öneme sahip değilse Honor 8X kesinlikle daha iyi bir satın alım olacaktır.

REKLAMLAR

Honor 8X ve Asus ZenFone 5 Karşılaştırması
Asus ZenFone 5

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

REKLAMLAR