Honor 8X ve Samsung Galaxy A7 (2018) karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin rakibi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Honor 8X ve Samsung Galaxy A7 (2018) Karşılaştırması
|Telefon
|Samsung A7 (2018)
|Honor 8X
|Boyut
|159.8 x 76.8 x 7.5 mm
|160.4 x 76.6 x 7.8 mm
|Ağırlık
|168 gram
|175 gram
|Ekran boyutu
|6.0 inç Super AMOLED
|6.5 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2220 piksel (271 ppi)
|1080 x 2340 (396 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.0 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|Exynos 7885
|HiSilicon Kirin 710
|Ekran Oranı
|%74.4
|%84.4
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 24 MP (f1.7) + 8 MP (f2.4) + 5 MP (f2.0) arka, 24 MP (f2.0) ön
|Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
|Video
|1080p’de 30fp
OIS yok
|1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX yok
|Bluetooth 4.2, aptX var
|Yuvalar
|microUSB 3.5 mm var
|microUSB, 3.5 mm var
|AnTuTu
|121.500
|138.400
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3300 mAh
|3750 mAh
Honor 8X mi Samsung Galaxy A7 (2018) mi? İşte Sonuç
İki cihaz arasında devasa bir ekran – gövde oranı farkı bulunuyor. Bizce yalnızca bu farkla bile aynı fiyata sahip Honor 8X doğrudan alınmalı. Ancak devam ettiğimizde 8X’in halihazırda 3750 mAh pil kapasitesi ile geldiğini, biraz daha hızlı bir çipset sunduğunu ve 6.0 yerine 6.5 gibi dev bir ekranla donatıldığını görüyoruz. Büyük ekranına rağmen ağırlık tarafında fazla bir fark yok. Bizce Honor 8X kesin kazanan oluyor.
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