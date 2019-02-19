Honor 8X ve Samsung Galaxy A7 (2018) Karşılaştırması

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Honor 8X ve Samsung Galaxy A7 (2018) karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin rakibi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Honor 8X ve Samsung Galaxy A7 (2018) Karşılaştırması

Honor 8X ve Samsung Galaxy A7 (2018) Karşılaştırması
Honor 8X
TelefonSamsung A7 (2018) Honor 8X
Boyut 159.8 x 76.8 x 7.5 mm 160.4 x 76.6 x 7.8 mm
Ağırlık 168 gram 175 gram
Ekran boyutu 6.0 inç Super AMOLED6.5 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
 1080 x 2220 piksel (271 ppi) 1080 x 2340 (396 ppi)
İşletim sistemi
 Android 8.0 (Oreo) Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemci Exynos 7885 HiSilicon Kirin 710
Ekran Oranı
 %74.4%84.4
RAM4 GB4 GB
Kamera Çift 24 MP (f1.7) + 8 MP (f2.4) + 5 MP (f2.0) arka, 24 MP (f2.0) ön Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
Video1080p’de 30fp
OIS yok 		1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok
Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX yok Bluetooth 4.2, aptX var
YuvalarmicroUSB 3.5 mm varmicroUSB, 3.5 mm var
AnTuTu 121.500 138.400
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3300 mAh3750 mAh

Honor 8X mi Samsung Galaxy A7 (2018) mi? İşte Sonuç

İki cihaz arasında devasa bir ekran – gövde oranı farkı bulunuyor. Bizce yalnızca bu farkla bile aynı fiyata sahip Honor 8X doğrudan alınmalı. Ancak devam ettiğimizde 8X’in halihazırda 3750 mAh pil kapasitesi ile geldiğini, biraz daha hızlı bir çipset sunduğunu ve 6.0 yerine 6.5 gibi dev bir ekranla donatıldığını görüyoruz. Büyük ekranına rağmen ağırlık tarafında fazla bir fark yok. Bizce Honor 8X kesin kazanan oluyor.

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Samsung Galaxy A7 (2018)
Samsung Galaxy A7 (2018)

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