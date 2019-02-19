REKLAMLAR

Honor 8X ve Samsung Galaxy A7 (2018) karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin rakibi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

REKLAMLAR

Honor 8X ve Samsung Galaxy A7 (2018) Karşılaştırması

Honor 8X

Telefon Samsung A7 (2018) Honor 8X Boyut 159.8 x 76.8 x 7.5 mm 160.4 x 76.6 x 7.8 mm Ağırlık 168 gram 175 gram Ekran boyutu 6.0 inç Super AMOLED 6.5 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2220 piksel (271 ppi) 1080 x 2340 (396 ppi) İşletim sistemi

Android 8.0 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci Exynos 7885 HiSilicon Kirin 710 Ekran Oranı

%74.4 %84.4 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 24 MP (f1.7) + 8 MP (f2.4) + 5 MP (f2.0) arka, 24 MP (f2.0) ön Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön Video 1080p’de 30fp

OIS yok 1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX yok Bluetooth 4.2, aptX var Yuvalar microUSB 3.5 mm var microUSB, 3.5 mm var AnTuTu 121.500 138.400 Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3300 mAh 3750 mAh

Honor 8X mi Samsung Galaxy A7 (2018) mi? İşte Sonuç

İki cihaz arasında devasa bir ekran – gövde oranı farkı bulunuyor. Bizce yalnızca bu farkla bile aynı fiyata sahip Honor 8X doğrudan alınmalı. Ancak devam ettiğimizde 8X’in halihazırda 3750 mAh pil kapasitesi ile geldiğini, biraz daha hızlı bir çipset sunduğunu ve 6.0 yerine 6.5 gibi dev bir ekranla donatıldığını görüyoruz. Büyük ekranına rağmen ağırlık tarafında fazla bir fark yok. Bizce Honor 8X kesin kazanan oluyor.

REKLAMLAR

Samsung Galaxy A7 (2018)

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum