Apple’ın App Store’u, uygulama içi abonelikleri olan uygulamalarla doludur. Bu, geliştiriciler için harika bir haber ve uygulamaların gitmesini istemeyen kullanıcılar için harika. Ancak bir uygulama kullanmıyorsanız, neden aboneliğinizi iptal etmiyorsunuz?

iPhone ve iPad’de Abonelikleri İptal Etmek

Bir iPhone veya iPad uygulamasına bir aboneliği iptal etmek her zaman yapılacak en kolay şey olmamıştır, çünkü Apple bu işlemi her zaman açıkça ortaya koymuştur. Bilsen bile. Bu kadar nadiren unutmuş olma ihtimaliniz çok iyidir ve Apple’ın her zaman bir iOS güncellemesinde bir şeyleri değiştirme şansı vardır.

Apple, geçenlerde iPhone ve iPad sahiplerinin App Store üzerinden abonelikleri nasıl iptal ettiklerini değiştirdi ve neyse ki artık her zamankinden daha kolay. Ancak, hayattaki her şeyde olduğu gibi, bu şeyleri ancak nasıl yapılacağını bilirseniz kolaydır – ve yaptığınızdan emin olacağız.

Uygulama Abonelikleri Nasıl İptal Edilir

Başlamak için App Store’u açın ve ekranın üstündeki Apple Kimliğinizi temsil eden simgeye dokunun.

Apple kimliği simgesini tıklayın

Ardından, “Abonelikleri Yönet” e dokunun.

Burada, şu anda ödeme yaptığınız tüm uygulama içi aboneliklerin bir listesini göreceksiniz. Yeniden abone olmak istiyorsanız listenin sonunda süresi dolmuş olanları da bulacaksınız.Bir aboneliği iptal etmek için, yönetmek istediğiniz uygulamanın adına dokunun.

Bir sonraki ekran, mevcut tüm abonelikleri ve o anda abone olduğunuz aboneliğin yanında bir onay işareti görüntüler. İptal etmek için, ekranın altındaki “Aboneliği İptal Et” düğmesine dokunun. İşlem yapılmadan önce kararınızı onaylamanız istenecektir.

Bir aboneliği iptal ettikten sonra bile, mevcut faturalandırma süreniz sona erene kadar ilgili özelliklere erişebileceğinizi unutmayın.

Kullanılmayan uygulama aboneliklerini iptal etmek, burada ve orada birkaç dolar tasarruf etmenin harika bir yolu olabilir, ancak bu aboneliklerin kötü olduğu anlamına gelmez. Uygulama geliştiricileri için sürdürülebilir modeller hayati öneme sahiptir, özellikle de App Store’un sunduğu en iyi özelliklerin tadını çıkarmaya devam edersek. Özellikle de App Store’un sunduğu en iyi özelliklerin tadını çıkarmaya devam edersek.

