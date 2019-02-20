Samsung Galaxy Fold Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

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Tüm S10 sızıntılarına rağmen Samsung, Unpacked etkinliğini Samsung Galaxy Fold ile açtı. Telefonların taşınabilirliğini tabletlerin kullanımıyla birleştiren cihaz gerçek ve iki ay içinde piyasaya çıkacak. İşte Samsung Galaxy Fold özellikleri ve çıkış tarihi.

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Samsung Galaxy Fold Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Fold

Katlanınca, 4.6 inç ve açılınca 7.3 inç bir ekran sunan cihaz, açılıp kapanmasını kolaylaştıran (ve ayrıca dayanıklılığı artıran), benzersiz bir menteşe yapısına sahip. Telefon farklı renklerle geliyor ve bu sayede bazı kişiselleştirmelere de izin veriyor.

Uygulama Sürekliliği, Fold’u açtığınızda küçük ekranda ne olursa olsun anında geniş ekrana aktarılmasını sağlıyor. Samsung, bu özelliği mükemmelleştirmek için Google ve Android ile beraber çalıştı.

Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold’daki geniş ekran 3 uygulamaya kadar çoklu görev sağlar. WhatsApp, Microsoft Office ve YouTube Premium bunu destekleyen ilk uygulamalar arasında olacak.

Samsung Galaxy Fold özellikleri arasında 12GB RAM ve 512GB depolama alanı (hızlı önyükleme için UFS 3.0 depolama alanı) ile “7nm yonga seti” (Snapdragon 855) bulunuyor. Bütün bunlar 4.380mAh birleşik kapasite sunan iki pil ile birleştirilmiş.

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Samsung Galaxy Fold

Samsung Fold’da 6 kamera var, ancak katlanma şekli nedeniyle sıradışı bir kamera düzeni sunuluyor. Arkada 3, önde 1 ve içte 2 kamera mevcut. Katlanmış veya açılmış, istediğiniz şeyi fotoğraflamak için her zaman bir kamera elinizin altında oluyor.

Samsung Galaxy Fold çıkış tarihi 26 Nisan olarak açıklandı. Telefonun LTE ve 5G sürümleri de mevcut olacak. Ancak fiyatı 1.980 dolardan başlayacak. Yenilikçilik bir ürün olduğundan normal bir fiyat diyebiliriz.

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