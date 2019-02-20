Samsung Galaxy S10 5G Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

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Galaxy S10 üçlüsü Samsung’un ana amiral gemilerini temsil ederken, Galaxy S10 5G şu ana kadarki en gelişmiş telefonu. İsmine rağmen, S10’dan çok farklı bir cihaz. Yeni başlayanlar için, Note9, S10 5G’nin yanında cüce kalıyor diyebiliriz.

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6.7 inç Ekranlı ve 6 Kameralı Samsung Galaxy S10 5G Özellikleri

Samsung Galaxy S10 5G, 1440p+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç kıvrımlı Dinamik AMOLED ekrana sahip. HDR10+ video destekleyen diğer S10 cihazlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda ilk ultrasonik parmak izi okuyucusuna sahip telefonlardan biri.

Samsung Galaxy S10 5G şirketin hem mmWave hem de alt-6GHz ağları destekleyen ilk telefonu. Wi-Fi 6 desteği ayrıca simetrik 1.2Gbps yerel bağlantıları için de kullanılabiliyor.

Telefon bölgelere bağlı olarak bir Snapdragon 855 veya bir Exynos 9820 yonga seti ile gelecek. Telefonda 8GB RAM ve 256GB depolama alanı var, ancak burada microSD yuvası yok.

Kamera bölümü, S10’un gelişmiş bir versiyonudur – hem ön hem de arka lensler, Video Live odaklama ve 3D görüntüler yakalama olanağı sağlayan 3B Time-of-Flight modülüne sahip.

Bu Samsung Galaxy S10 5G’nin arkada çift OIS’li bir dörtlü kameraya sahip olduğu anlamına gelir. Ana kamera, Dual Pixel AF ve çift diyaframlı (f / 1.5 ve f / 2.4) bir 12MP sensördür. 12MP 2x telefoto ise diğer kameralar arasında yer alıyor. Bunların ikisi de OIS’li. Son sırada 16MP 123 derece ultra geniş bir kamera var.

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Arka kameralar, geniş ekranda keyfini çıkarmanız için 4K HDR10+ videolar kaydedebilir. Selfie kamera 4K video yakalama özelliği sunan 10MP bir sensöre sahiptir (3D ToF sensörü için lens deliği daha da geniş tutulmuş).

Samsung Galaxy S10 5G, 4.500mAh bataryaya sahip ve 25W’a kadar çıkabilen Süper Hızlı Şarj’ı destekleyen ilk cihaz (USB Power Delivery 3.0 ile uyumludur). Ayrıca Fast Wireless Charging 2.0 ve Wireless PowerShare (diğer telefonları şarj etme özelliği) de vardır.

Samsung S10 5G, IP68 dereceli, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörlere, Samsung DeX desteğine ve her zamanki Samsung amiral gemisi özelliklerine sahip. S10’da olan geriye kalan her şey 5G modelinde de var.

Samsung Galaxy S10 5G ilkbaharda piyasaya sürülecek.

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