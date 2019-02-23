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Nokia 2.1 Android Pie Go güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme var. HMD Global firması Nokia 5 (2017) akıllı telefon için Android Pie işletim sistemi güncellemesini geçtiğimiz ay dağıtıma sunmuştu. Firma dün Nokia 6 (2017) modeli için de Android Pie güncellemesini yayınladı. Şimdi de ekonomik akıllı telefon modellerinden Nokia 2.1 için Android Pie (Go Edition) hazır hale getirildi.

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Nokia 2.1 Android Pie Go Güncellemesi

Nokia 2.1 akıllı telefon geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Android 8.1 Oreo (Go Edition) işletim sistemini çalıştırır şekilde satışa sunulmuştu. Ürün şimdi Google’ın Android işletim sisteminin hafifletilmiş versiyonunun son sürümüne kavuşuyor.

Nokia 3.1 Plus akıllı telefon için Android Pie güncellemesinin Ocak ayında yayınlanması bekleniyordu ancak HMD bu hedefi ıskaladı. Diğer taraftan Nokia 3 ve Nokia 5 de eğer HMD güncelleme takvimini takip edebilirse Mart ayı sonuna dek Android Pie güncellemesini almış olacak.

Ağustos 2018’de raflardaki yerini alan Nokia 2.1 akıllı telefon 153.6 x 77.6 x 9.7 mm boyutlarında ve 174 gram ağırlığında. Cihazın 5.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip.

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Cihaza Qualcomm’un 28 nm üretim teknolojili Snapdragon 425 yongaseti güç veriyor. 1 GB RAM, 8 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, arka yüzde 8 MP çözünürlüklü ana kamera, ön yüzde selfie çekimler için 5 MP çözünürlüklü kamera ve 4000 mAh kapasiteli pil gibi mütevazi bileşenler içeriyor.

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