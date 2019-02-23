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Sony Xperia XA2 ve XA2 Ultra Android 9 Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra, Japonya merkezli teknoloji firması Sony’nin Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesini alan son iki orta seviye akıllı telefonu oldu. Daha önce üst düzey akıllı telefonlarına Android Pie güncellemesini sunan firma şimdi de orta seviyedeki akıllı telefonları için kolları sıvamış durumda.

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Ne yazık ki yayınlanan güncelleme ile ilgili bir sıkıntı mevcut. XDA Developers sitesinde yer alan habere bakılırsa güncellemeyi akıllı telefonuna yükleyen ve Rusya, Belarus, Kazakistan’da yaşayan bazı kullanıcılar cihazlarının brick olduğunu rapor etti.

Sony Xperia XA2 ve XA2 Ultra Android 9 Pie Güncellemesi

Güncellemeyi yükleyen tüm kullanıcılar bu sorunu yaşamıyor ancak sorun yaşayanlar Sony Companion yazılımıyla geri yükleme de yapamamış görünüyor. Problemi şu anda aşmak mümkün değil gibi, o nedenle güncelleme bildirimini alan Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra kullanıcılarının sorun çözülene dek güncellemeyi yüklememelerinde fayda var.

Sony’nin güncellemeyi neden geri çekmediği bilinmiyor. Umarız firmadaki geliştiriciler sorunu çözebilir ve akıllı telefonu brick olan Xperia XA2 / XA2 Ultra kullanıcıları cihazlarını geri yükleyebilme olanağına kavuşur.

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Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra akıllı telefonların Şubat 2018’de Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonu kurulu şekilde satışa sunulduğunu hatırlatalım.

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