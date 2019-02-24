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Oppo, Cumartesi günü Barselona’daki MWC 2019 etkinliğinde 10 kat kayıpsız zoom teknolojisini tanıttı. Oppo, yeni kamera teknolojisinde seri üretime hazır olduğunu ve 2019 ikinci çeyrekte piyasaya sürülecek bir sonraki akıllı telefona entegre edileceğini açıkladı. Çinli akıllı telefon üreticisi ayrıca, 10 kat kayıpsız zoom teknolojisinin nasıl çalıştığını da açıkladı. Kameranın kullanılacağı ilk Oppo telefonda üçlü arka kamera kurulumu olacak. Bu kurulum birincil kamera, ultra geniş açılı mercek ve periskop tarzı bir başka mercek düzeneğinden oluşacak. Şirket etkinlikte 5G planlarını da detaylandırdı.

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10 Kat Kayıpsız Zoom Yapabilen Telefon Kamerası Tanıtıldı

Oppo, 10 kat kayıpsız zoom teknolojisini ilk kez MWC 2019’da detaylandırdı. Bahsettiğimiz gibi bu teknoloji üçlü kamera kurulumuna dayanıyor. Sistemde 48 megapiksel yüksek çözünürlüklü bir birincil sensör, 16 mm odak uzaklığı ile 120 derece ultra geniş açılı lens ve 160 mm odak uzaklığı ile telefoto lens bulunuyor.

Telefoto lens yatay olarak hizalanmış iki ‘D-cut optik lens’ içeriyor ve böylece yapının kalınlığının azaltılmasına yardımcı oluyor. Geleneksel bir dik kamera modülü lensi kullanılsaydı Oppo, tüm kurulumun 15 mm kalınlığında olacağını iddia ediyor. Bunun yerine, periskop tarzı D-cut lenslerle, şirket kamera modülünü 6.76 mm kalınlığında üretmeyi başarmış. Periskop tarzı lensler, kamera modülünün boyutunu da azaltan bir prizma ile birleştirilmiştir.

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Oppo bu sayede modülün boyutunu yüzde 13’e kadar ufaltmış. Aynı modülde iki otomatik netleme (AF) motorunun yer aldığını da belirtelim. Son olarak hem ana kamera hem de telefoto lenste bulunan optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği çekimlerde zoom yaparken sarsıntı ve bulanıklığı azaltıyor. Şirket, OIS teknolojisinin stabilizasyon hassasiyetinin 0.001445 derece olduğunu ve 5 kat optik zoom teknolojisine göre yüzde 73 iyileştirme sağladığını iddia etti.