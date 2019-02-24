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Tanıtımları gördünüz, ancak şimdi her şey resmileşti. – Huawei, Mate X adlı katlanabilir akıllı telefonunu tanıttı. Huawei’in Baolong 5000 modemine dayanan 5G bağlantı desteğiyle geliyor ve şirket en hızlı 5G akıllı telefon olduğunu iddia ediyor. İşte katlanabilir telefon Huawei Mate X özellikleri.

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Huawei Mate X: Katlanabilir Ekran ve 55W Hızlı Şarj

Cihaz aynı zamanda 55W SuperCharge’a sahip ve bu da kendisini en hızlı şarj olan akıllı telefon yapıyor. Huawei, Mate X’in 30 dakikada %85 şarj olabildiğini söylüyor. Tablet modunda, Mate X 2480 x 2200 piksel çözünürlüğe sahip 8 inç bir ekrana dönüşüyor. Cihaz katlandığında ise 2480 x 1148 piksel çözünürlüklü 6.6 inç bir ekran halini alıyor. Tüm bunlar 19.5:9 en-boy oranı ile sağlanıyor.

Huawei Mate X

Diğer taraftan nubia X ve NEX Dual Screen’e benzer şekilde ikincil ekran ekstra işlevlere sahip. Cihazdaki kameralar bu ekranda yer alıyor. Huawei, Mate X’in hangi telefon sınıfına girdiğini açıkça belirtmeden “sınıfının en iyi özçekim performansı” ifadesini kullandı.

Huawei Mate X

Huawei daha önce Mate X’e dört kamera olacağını belirtmesine rağmen tanıtılan demo ünitede üç kamera olması dikkatlerden kaçmadı. Şirket, kameraların hiçbir özelliğini açıklamadı, ancak Leica logosunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yüzden amiral gemisi seviyesinde kareler çekecektir.

Bu cihaz “dünyanın en ince katlanabilir telefonu” olarak ilan edildi; Mate X katlandığında 11 mm kalınlığa ulaşıyor. Tipik bir telefon günümüze yaklaşık 7-8 m kalınlığındadır. Ancak açıldığında ise sadece 5.4 mm oluyor.

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Tüm bu özelliklerin büyük bir bataryaya ihtiyacı olacak ve Huawei bunu düşünmüş. Mate X 4.500 mAh pille gelyor ve alt taraftaki USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj ediliyor. Ayrıca hem güç düğmesi hem de parmak izi tarayıcısı görevi gören bir tuş mevcut.

Huawei Mate X 2019’un ortasında çıkış yapacak ve 2.299 avro (yaklaşık 2.600 dolar) karşılığında tek bir renkle satılacak: Yıldızlararası Mavi.

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