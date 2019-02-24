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LG yeni G8 ThinQ ve G8s ThinQ cihazlarını tanıttı. Her ikisi de 6 GB RAM ve (5G destekli olmasa da) Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte geliyor. Ancak telefonlar ekran boyutu, kameralar ve pil kapasiteleri anlamında birbirlerinden farklı. İşte LG G8 ThinQ ve G8s ThinQ’nun epey dikkat çeken özellikleri.

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LG G8 ThinQ ve G8s ThinQ Özellikleri

LG G8 ThinQ ve G8s ThinQ

LG G8 ThinQ 6.1 inç 3120×1440 piksel OLED ekrana, 3.500mAh bataryaya ve 12MP standart + 12MP telefoto + 16MP ultra geniş olmak üzere üçlü kamera düzeneğine sahip.

LG G8s ThinQ daha büyük 6.2 inç bir OLED ekranla geliyor. Panel 2248×1080 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın 3.550mAh pil kapasitesi ve 12MP standart + 12MP telefoto ve 13MP ultra geniş olmak üzere arkada üçlü kamerası bulunuyor.

LG ayrıca belirli bölgelerde ve pazarlarda çift arka kameralı bir LG G8 ThinQ piyasaya sunacak. Türkiye‘nin bu pazarlardan biri olup olmayacağı henüz belli değil.

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Hem LG G8 ThinQ hem de LG G8s ThinQ ToF (time of flight) 3D kamera ve 8 MP özçekim kamera ile geliyor. ToF kamera, avucunuzun içindeki damarların kalınlığını ve diğer karakteristik özelliklerini okuyarak ekran kilidini açıyor. 3D kamera ayrıca yüz tanıma özelliği sunuyor. Bu da yüzünüzü 2 boyutlu tarayan kameralara göre daha yüksek güvenlik demek.

LG G8 ThinQ’yu Air Motion adı verilen ekrana temas etmeden yaptığınız hareketlerle kontrol edebileceksiniz. Örneğin, el sallama veya parmak kısma hareketiyle gelen çağrıyı cevaplayabilecek, ekran görüntüsü alabilecek ya da sesi kısıp yükseltebileceksiniz.

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